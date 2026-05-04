تحديد موعد ومكان نهائي كأس خادم الحرمين

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025-2026.

ويجمع النهائي بين الهلال والخلود.

وأوضح الاتحاد السعودي أن المباراة ستقام يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مايو الجاري.

وتقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وطرح الاتحاد السعودي لكرة القدم تذاكر اللقاء والتي شهدت إقبالا كبيرا منذ طرحها.

وتأهل الهلال إلى النهائي بعد عبور أهلي جدة في نصف نهائي البطولة.

فيما وصل الخلود لنهائي الكأس بعد فوزه على اتحاد جدة.