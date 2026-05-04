ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فيرلاند ميندي.. وتقارير توضح نهاية موسمه

الإثنين، 04 مايو 2026 - 17:07

كتب : FilGoal

فيرلان ميندي - ريال مدريد - فالنسيا

أعلن نادي ريال مدريد يوم الاثنين تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه فيرلاند ميندي.

وأصيب ميندي في الشوط الأول من لقاء فريقه ضد إسبانيول في الدوري الإسباني يوم الأحد .

وأفاد ريال مدريد في بيان: "الفحوصات التي خضع لها لاعبنا فيرلاند ميندي أثبتت تعرضه لإصابة بتمزق في عضلات الفخذ".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

فيما ذكرت إذاعة كوبي أن موسم فيرلاند ميندي انتهى بسبب الإصابة.

وأضاف التقرير أن المدافع الفرنسي قد يغيب لـ5 أشهر في حالة خضوعه لعملية جراحية.

وعاني ميندي من إصابات عديدة هذا العام وغاب عن معظم مباريات الموسم مع ريال مدريد.

الظهير الفرنسي شارك فقط في 9 مباريات منذ بداية الموسم الحالي وغاب عن باقي المباريات بسبب الإصابات المتكررة.

