سكاي: يوفنتوس يكثف جهوده لضم أليسون.. وليفربول يدرس البدائل

وضع يوفنتوس حارس ليفربول أليسون بيكر على رأس أولوياته خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويدخل أليسون العام الأخير في عقده مع ليفربول بداية من يوليو المقبل، بعدما فعّل النادي بند التمديد في مارس الماضي.

وكشفت شبكة سكاي أن النادي الإيطالي يخطط لتكثيف جهوده من أجل التعاقد مع الحارس البرازيلي قبل بداية الموسم الجديد.

وغاب الحارس صاحب الـ33 عاما عن آخر 5 مباريات بسبب إصابة في العضلة الخلفية، كما غاب في وقت سابق هذا الموسم عن عدة مباريات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وشارك بدلا منه جيورجي مامارداشفيلي.

ويدرس ليفربول بالفعل خيارات بديلة في مركز حراسة المرمى تحسبا لرحيل أليسون، في ظل احتمالية حدوث تغييرات كبيرة داخل الفريق.

وكان المدرب آرني سلوت قد ألمح إلى ضرورة إعادة هيكلة الفريق، مع رحيل محمد صلاح وآندي روبرتسون بنهاية عقودهما، بالإضافة إلى الغموض حول مستقبل إبراهيما كوناتي.

ورغم تراجع بعض أرقام أليسون هذا الموسم، يبقى الحارس البرازيلي أحد أبرز حراس الدوري الإنجليزي عبر تاريخه، بعدما ساهم في تتويج ليفربول بلقبين للدوري ودوري أبطال أوروبا منذ انضمامه.

ومع احتمالية رحيله، قد يشهد ليفربول عملية إعادة بناء كبيرة، خاصة مع اقتراب نهاية حقبة عدد من نجومه الأساسيين.