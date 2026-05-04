سكاي: يوفنتوس يكثف جهوده لضم أليسون.. وليفربول يدرس البدائل

الإثنين، 04 مايو 2026 - 16:34

كتب : FilGoal

أليسون بيكر - ليفربول ضد نيوكاسل

وضع يوفنتوس حارس ليفربول أليسون بيكر على رأس أولوياته خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

أليسون بيكر

النادي : ليفربول

يوفنتوس

ويدخل أليسون العام الأخير في عقده مع ليفربول بداية من يوليو المقبل، بعدما فعّل النادي بند التمديد في مارس الماضي.

وكشفت شبكة سكاي أن النادي الإيطالي يخطط لتكثيف جهوده من أجل التعاقد مع الحارس البرازيلي قبل بداية الموسم الجديد.

أخبار متعلقة:
توتوسبورت: أستون فيلا وفنربخشة يراقبان مستقبل جوناثان ديفيد مع يوفنتوس بعد تعافيه من الإصابة.. عودة فلاهوفيتش لقائمة يوفنتوس لمواجهة ميلان سباليتي: يوفنتوس على الطريق الصحيح.. وعلينا الاستمرار رغم الضغط ثاني أسرع الأهداف منذ قرابة الـ 4 أعوام.. ديفيد يقود يوفنتوس للفوز على بولونيا

وغاب الحارس صاحب الـ33 عاما عن آخر 5 مباريات بسبب إصابة في العضلة الخلفية، كما غاب في وقت سابق هذا الموسم عن عدة مباريات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وشارك بدلا منه جيورجي مامارداشفيلي.

ويدرس ليفربول بالفعل خيارات بديلة في مركز حراسة المرمى تحسبا لرحيل أليسون، في ظل احتمالية حدوث تغييرات كبيرة داخل الفريق.

وكان المدرب آرني سلوت قد ألمح إلى ضرورة إعادة هيكلة الفريق، مع رحيل محمد صلاح وآندي روبرتسون بنهاية عقودهما، بالإضافة إلى الغموض حول مستقبل إبراهيما كوناتي.

ورغم تراجع بعض أرقام أليسون هذا الموسم، يبقى الحارس البرازيلي أحد أبرز حراس الدوري الإنجليزي عبر تاريخه، بعدما ساهم في تتويج ليفربول بلقبين للدوري ودوري أبطال أوروبا منذ انضمامه.

ومع احتمالية رحيله، قد يشهد ليفربول عملية إعادة بناء كبيرة، خاصة مع اقتراب نهاية حقبة عدد من نجومه الأساسيين.

ليفربول يوفنتوس أليسون
نرشح لكم
"مهد لإيقاف كومباني".. البرتغالي بينييرو حكما لقمة بايرن ميونيخ أمام سان جيرمان آس: غضب في ريال مدريد من مبابي بعد رحلته رفقة الممثلة الإسبانية "الأكثر انتصارا في تاريخ النادي".. فياريال يعلن رحيل مدربه مارسيلينو ماروتا: كيفو يجب أن يستمر مع إنتر لسنوات طويلة لاوتارو: لم تكن العودة سهلة بعد الموسم الماضي.. ورأيت أشياء لم تعجبني سبورت: برشلونة يعيد فتح ملف راتيو لتدعيم الجبهة اليمنى كورييري ديلو سبورت: برشلونة يشعر بخيبة أمل من باستوني بسبب موقفه من الرحيل عن إنتر "اجعل عشرة رجال يشعرون كأنهم مئة".. أتلتيكو مدريد يكشف عن قائمته لمواجهة أرسنال
أخر الأخبار
تحديد موعد ومكان نهائي كأس خادم الحرمين 12 دقيقة | سعودي في الجول
ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فيرلاند ميندي.. وتقارير توضح نهاية موسمه 21 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: يوفنتوس يكثف جهوده لضم أليسون.. وليفربول يدرس البدائل 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
"مهد لإيقاف كومباني".. البرتغالي بينييرو حكما لقمة بايرن ميونيخ أمام سان جيرمان 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لوكا زيدان جاهز لكأس العالم مع الجزائر ساعة | الكرة الإفريقية
الرابعة هذا الموسم.. محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي وإنبي ساعة | الدوري المصري
الخامسة للأبيض هذا الموسم.. الغازي حكما لمواجهة سموحة ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
حمزة عبد الكريم: سجلت هاتريك لأن لاعبي برشلونة يعرفون مميزاتي.. وتأقلمي لم يكن سريعا 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528474/سكاي-يوفنتوس-يكثف-جهوده-لضم-أليسون-وليفربول-يدرس-البدائل