"مهد لإيقاف كومباني".. البرتغالي بينييرو حكما لقمة بايرن ميونيخ أمام سان جيرمان

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين البرتغالي جواو بينييرو حكما لمباراة بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان.

ويستضيف بايرن ميونيخ منافسه سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، في تمام العاشرة مساء الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا.

ويعاونه الثنائي البرتغالي برونو خيسوس، ولوتشانو مايا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد الحكم الإيطالي ماركو دي بيلو، ويعاونه البرتغالي تياجو مارتينز.

وأدار بينييرو هذا الموسم مباراة واحدة لبايرن ميونيخ كانت أمام إيندهوفن الهولندي في مرحلة الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق البافاري 2-1.

وأشهر الحكم البرتغالي في تلك المباراة 6 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء في الملعب بواقع بطاقتين للاعبين بايرن، و4 بطاقات للاعبي إيندهوفن، قبل إشهار بطاقة ثانية للاعب ماريو جونيور خلال 7 دقائق، ليطرده من الملعب.

كما أشهر بطاقة أخرى على على الخط لمدرب بايرن فينسنت كومباني.

تلك البطاقة كانت الأولى، قبل أن يتلقى المدرب البلجيكي بطاقة ثانية خلال مواجهة ريال مدريد في ربع النهائي، ليغيب عن ذهاب نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان.

ولم يتواجد كومباني على مقاعد البدلاء، وإنما تواجد في المدرجات تنفيذا لعقوبة الإيقاف لتراكم البطاقات.

وانتهت مواجهة الذهاب بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4.