الخامسة للأبيض هذا الموسم.. الغازي حكما لمواجهة سموحة ضد الزمالك

الإثنين، 04 مايو 2026 - 16:01

كتب : FilGoal

محمد الغازي - محمود أبو الرجال - يوسف البساطي

أعلن اتحاد الكرة حكام مباريات الجولة السادسة من مرحلة المنافسة على اللقب.

ويدير محمد الغازي مواجهة سموحة ضد الزمالك المقرر إقامتها على استاد برج العرب.

وتعتبر تلك هي المباراة الخامسة التي يديرها الغازي لفريق الزمالك هذا الموسم والسادسة بشكل عام.

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - جلسة علاجية لـ عمر جابر.. وغلق ملف مباراة الأهلي كرة طائرة - "أتمنى ألا ينضم أحد إليهم".. ديميتري ياكوفليف يهاجم مسؤولي الزمالك بسبب مستحقاته نائب رئيس سموحة: نحلم بالفوز على الزمالك.. ولن نرصد مكافآت خاصة لمباراة بعينها الزمالك يعلن توفير 25 حافلة لنقل الجماهير إلى برج العرب لمواجهة سموحة

كما سبق وأدار مباراتين لسموحة هذا الموسم وهي السابعة بشكل عام.

وجاء طاقم تحكيم مواجهة سموحة ضد الزمالك كالآتي:

حكم ساحة: محمد الغازي

مساعد أول: يوسف البساطي

مساعد ثاني: محمد الزناري

حكم رابع: مصطفى عثمان

حكم فيديو: محمد علي الشناوي

حكم فيديو مساعد: أحمد صلاح

حكم فيديو مساعد ثاني: محمد أحمد الشناوي

ولا يعرف الزمالك إلا طعم الانتصار بصافرة الغازي إذ حقق الفوز في الخمس مباريات.

وتغلب الزمالك هذا الموسم على طلائع الجيش وزد وبيراميدز تحت إدارة تحيكيمة لمحمد الغازي بجانب الفوز في دور الـ 32 من كأس مصر على بلدية المحلة.

أما سموحة فحقق الفوز 3 مرات وتعادل مرتان وخسر مرة تحت إدارة تحكيمية للغازي.

وهذا الموسم تعادل أمام طلائع الجيش في الجولة الافتتاحية وخسر أمام إنبي في الجولة الافتتاحية من مرحلة المنافسة على اللقب.

بينما يدير محمود بسيوني مواجهة سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز على استاد هيئة قناة السويس.

وجاء طاقم تحكيم المواجهة كالآتي:

حكم ساحة: محمود بسيوني

مساعد أول: إسلام ابو العطا

مساعد ثاني: ماجد المليجي

حكم رابع: السيد شعبان

حكم فيديو: أحمد جابر

حكم فيديو مساعد: طارق مصطفى

حكم فيديو مساعد ثاني: مصطفى مدحت

وأدار محمود بسيوني 19 مباراة لبيراميدز فاز فيهم السماوي بـ 10 مباريات وتعادل 5 بينما خسر 4.

وتعتبر تلك المباراة الثانية التي يديرها لفريق بيراميدز هذا الموسم بعد التعادل 2-2 أمام المصري.

بينما أدار لسيراميكا كليوباترا 10 مباريات فاز في 4 منهم وتعادل مثلهم بينما خسر مرتين.

وهذه المباراة الثالثة التي يديرها لسيراميكا كليوباترا بعد التعادل ضد زد، والفوز أمام الزمالك في كأس مصر.

الزمالك سموحة الدوري المصري بيراميدز
نرشح لكم
الرابعة هذا الموسم.. محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي وإنبي الشهدي يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح محمد عمر يكشف موعد عودته للتدريب وسبب غيابه لمدة 4 سنوات مواعيد مباريات الإثنين 4 مايو 2026.. الدوري المصري ومانشستر سيتي الإسماعيلي يحيل ملف فراس شواط إلى الجهة الإدارية المختصة مران الزمالك - جلسة علاجية لـ عمر جابر.. وغلق ملف مباراة الأهلي نائب رئيس سموحة: نحلم بالفوز على الزمالك.. ولن نرصد مكافآت خاصة لمباراة بعينها الشريعي: قائمة إنبي لمواجهة الأهلي ستضم لاعبا مواليد 2007
أخر الأخبار
سكاي: برايتون اتفق مع هورزلر على توقيع عقد جديد طويل الأمد دقيقة | الدوري الإنجليزي
إندريك: حلمي المشاركة في كأس العالم.. ولم أعد أهتم بما يقوله الآخرون 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
تحديد موعد ومكان نهائي كأس خادم الحرمين 25 دقيقة | سعودي في الجول
ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فيرلاند ميندي.. وتقارير توضح نهاية موسمه 34 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: يوفنتوس يكثف جهوده لضم أليسون.. وليفربول يدرس البدائل ساعة | الكرة الأوروبية
"مهد لإيقاف كومباني".. البرتغالي بينييرو حكما لقمة بايرن ميونيخ أمام سان جيرمان ساعة | دوري أبطال أوروبا
لوكا زيدان جاهز لكأس العالم مع الجزائر ساعة | الكرة الإفريقية
الرابعة هذا الموسم.. محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي وإنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528471/الخامسة-للأبيض-هذا-الموسم-الغازي-حكما-لمواجهة-سموحة-ضد-الزمالك