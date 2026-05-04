الخامسة للأبيض هذا الموسم.. الغازي حكما لمواجهة سموحة ضد الزمالك

أعلن اتحاد الكرة حكام مباريات الجولة السادسة من مرحلة المنافسة على اللقب.

ويدير محمد الغازي مواجهة سموحة ضد الزمالك المقرر إقامتها على استاد برج العرب.

وتعتبر تلك هي المباراة الخامسة التي يديرها الغازي لفريق الزمالك هذا الموسم والسادسة بشكل عام.

كما سبق وأدار مباراتين لسموحة هذا الموسم وهي السابعة بشكل عام.

وجاء طاقم تحكيم مواجهة سموحة ضد الزمالك كالآتي:

حكم ساحة: محمد الغازي

مساعد أول: يوسف البساطي

مساعد ثاني: محمد الزناري

حكم رابع: مصطفى عثمان

حكم فيديو: محمد علي الشناوي

حكم فيديو مساعد: أحمد صلاح

حكم فيديو مساعد ثاني: محمد أحمد الشناوي

ولا يعرف الزمالك إلا طعم الانتصار بصافرة الغازي إذ حقق الفوز في الخمس مباريات.

وتغلب الزمالك هذا الموسم على طلائع الجيش وزد وبيراميدز تحت إدارة تحيكيمة لمحمد الغازي بجانب الفوز في دور الـ 32 من كأس مصر على بلدية المحلة.

أما سموحة فحقق الفوز 3 مرات وتعادل مرتان وخسر مرة تحت إدارة تحكيمية للغازي.

وهذا الموسم تعادل أمام طلائع الجيش في الجولة الافتتاحية وخسر أمام إنبي في الجولة الافتتاحية من مرحلة المنافسة على اللقب.

بينما يدير محمود بسيوني مواجهة سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز على استاد هيئة قناة السويس.

وجاء طاقم تحكيم المواجهة كالآتي:

حكم ساحة: محمود بسيوني

مساعد أول: إسلام ابو العطا

مساعد ثاني: ماجد المليجي

حكم رابع: السيد شعبان

حكم فيديو: أحمد جابر

حكم فيديو مساعد: طارق مصطفى

حكم فيديو مساعد ثاني: مصطفى مدحت

وأدار محمود بسيوني 19 مباراة لبيراميدز فاز فيهم السماوي بـ 10 مباريات وتعادل 5 بينما خسر 4.

وتعتبر تلك المباراة الثانية التي يديرها لفريق بيراميدز هذا الموسم بعد التعادل 2-2 أمام المصري.

بينما أدار لسيراميكا كليوباترا 10 مباريات فاز في 4 منهم وتعادل مثلهم بينما خسر مرتين.

وهذه المباراة الثالثة التي يديرها لسيراميكا كليوباترا بعد التعادل ضد زد، والفوز أمام الزمالك في كأس مصر.