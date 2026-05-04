الرابعة هذا الموسم.. محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي وإنبي

الإثنين، 04 مايو 2026 - 16:01

كتب : FilGoal

محمود ناجي - الهاني سليمان

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة مباراة الأهلي أمام إنبي إلى الحكم محمود ناجي.

ويستضيف الأهلي منافسه إنبي على استاد القاهرة، في تمام الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة من مجموعة البطولة بالدوري.

وأدار ناجي هذا الموسم 3 مباريات للأهلي، أمام سموحة في مجموعة البطولة وحقق الأحمر الفوز بهدفين لهدف.

كما أدار مباراتين للأهلي في الدور الأول أمام حرس الحدود وانتهت بفوزه بثلاثية مقابل هدفين، فيما تعادل في الثالثة أمام البنك الأهلي بهدف لكل فريق.

ويعاون ناجي، المساعدان أحمد توفيق طلب، وأحمد زيدان، فيما يتواجد محمود ناصف حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد حسام عزب، ويعاونه شريف عبد الله، ومحمود دسوقي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة، فيما يحل إنبي في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

ويلتقي في الوقت نفسه الزمالك أمام سموحة، فيما يواجه بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا.

واشتدت المنافسة على اللقب بين الثلاثي الزمالك وبيراميدز والأهلي قبل جولتين من النهاية.

الزمالك وبيراميدز يتقاسمان الصدارة بـ 50 نقطة، ولكن يتفوق الفريق الأبيض بفضل المواجهات المباشرة.

