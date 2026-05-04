ريال مدريد يستعيد كورتوا قبل الكلاسيكو

الإثنين، 04 مايو 2026 - 15:07

كتب : FilGoal

استعاد ريال مدريد خدمات حارسه الأساسي تيبو كورتوا قبل أيام من مواجهة الكلاسيكو المرتقبة ضد برشلونة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة يوم الأحد المقبل في مواجهة قد تحسم لقب الدوري الإسباني للبلوجرانا.

وشارك الحارس البلجيكي بشكل طبيعي في مران يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يشارك كورتوا دون أي مشاكل أمام برشلونة، وفقا لجريدة إل موندو.

قبل يومين، ذكرت جريدة أس أن كورتوا لن يشارك في الكلاسيكو سوى بعد تعافيه بالكامل ولن يخاطر النادي بحالة اللاعب.

وأصيب كورتوا خلال مواجهة مانشستر سيتي والتي أقيمت يوم 17 مارس الماضي.

وغاب كورتوا عن 9 مباريات حتى الآن شارك خلالهم أندري لونين.

ولا يرغب كورتوا في تفويت المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم ولذلك لا يرغب في التعرض لانتكاسة تبعده مرة أخرى عن الملاعب، كما يرغب في العودة لحراسة مرمى الملكي قبل نهاية الموسم ليستعيد مستواه قبل المونديال.

