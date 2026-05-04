آس: غضب في ريال مدريد من مبابي بعد رحلته رفقة الممثلة الإسبانية

الإثنين، 04 مايو 2026 - 14:48

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ

يشهد نادي ريال مدريد غضب تجاه مهاجمه كيليان مبابي مهاجم الفريق

وغاب مبابي عن مواجهة ريال مدريد أمام إسبانيول التي انتهت بفوز الفريق الملكي بهدفين نظيفين، في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي قبل أسبوع عن تفاصيل إصابة مبابي بتمزق في عضلة نصف الوتر في ساقه اليسرى، خلال مواجهة ريال بيتيس.

وكشفت صحيفة آس عن غضب تجاه مبابي بعد رحلته إلى كالياري رفقة شريكته الممثلة الإسبانية إستر إكسبوسيتو.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي حصل على راحة بعد إصابته في الركبة مدركا الجهد الذي بذله طوال الموسم، ولكن لم يكن الهدف من الراحة أن يذهب في رحلة بينما زملائه يخوضون مواجهة حاسمة

وأوضحت الصحيفة أن مبابي سيخضع لمزيد من الفحوصات عند عودته للتدريب هذا الأسبوع لتحديد مدى إمكانية مشاركته في الكلاسيكو.

ولكن ألمحت الصحيفة إلى غياب مبابي عن الكلاسيكو "يدرك الجميع أنه نظرا لصعوبة المنافسة على لقب الدوري فلا جدوى من المخاطرة بإشراكه."

وتشير الصحيفة إلى أن الفيديو المنتشر أثناء عودته بالطائرة بصحبة شريكته في نفس الوقت الذي كان بقية اللاعبين يتحملون المسؤولية، شكل غضبا جماهيريا تجاه اللاعب في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وبات برشلونة قريبا من التتويج بلقب الدوري الإسباني، في حال فوزه بمباراة الكلاسيكو الحاسمة للقب.

ويحتل برشلونة صدارة الترتيب برصيد 88 نقطة، بفارق 11 نقطة أمام ريال مدريد الوصيف برصيد 77 نقطة قبل 4 جولات من النهاية.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة العاشرة مساء الأحد المقبل 10 مايو.

وشارك كيليان مبابي هذا الموسم في 41 مباراة بكافة البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 41 هدفا، وصنع 6 أهداف.

ولم يتوج ريال مدريد بأي ألقاب الموسم الحالي.

فيما توج مبابي مع ريال مدريد منذ قومه ببطولتي إنتركونتيننتال، والسوبر الأوروبي.

ويستعد كيليان مبابي للمشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2026 المقرر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقع فرنسا في المجموعة التاسعة بكأس العالم إلى جانب السنغال، والعراق، والنرويج.

ريال مدريد مبابي الممثلة الإسبانية إستر إكسبوسيتو
