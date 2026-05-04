"الأكثر انتصارا في تاريخ النادي".. فياريال يعلن رحيل مدربه مارسيلينو

الإثنين، 04 مايو 2026 - 14:35

كتب : FilGoal

مارسيلينو جارسيا تورال - مدرب فياريال

أعلن نادي فياريال الإسباني رحيل مدربه مارسيلينو جارسيا تورال مع نهاية الموسم.

ونجح مارسيلينو جارسيا في قيادة فياريال للتأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، في واقعة تحدث لأول مرة في تاريخ الغواصات الصفراء.

وتولى المدرب الإسباني الفريق في فترته الثانية عام 2023، ليقود الفريق لمدة 3 مواسم.

وخلال فترته الأولى التي امتدت من 2013 حتى 2016 نجح في إعادة الفريق لدوري الدرجة الأولى الإسباني عام 2013.

كما قاد الفريق إجمالا للتأهل أوروبيا في 5 نسخ، بين دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.

كما نجح في الوصول إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي موسم 2015 - 2016 قبل الخسارة أمام ليفربول.

وكذلك قاد الفريق إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عام 2015.

وبات المدرب الإسباني الأكثر مشاركة في تاريخ فياريال، حيث خاض 298 مباراة في جميع المسابقات.

كما يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصالات برصيد 145 فوزًا حتى الآن.

وكشف فياريال عن إقامة حفل وداع للمدرب في آخر مباراة له في الدوري الإسباني ضد أتلتيكو مدريد مع الجماهير على ملعب لا سيراميكا.

وقدم النادي الشكر لمدربه "نشكرك من أعماق قلوبنا يا مارسي. نشكرك على كل ما قدمته لهذا النادي وجماهيره. نتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك الرياضية المستقبلية."

