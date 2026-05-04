هل يتسبب هاتريك حمزة عبد الكريم في استمراره مع برشلونة؟

يبدو أن الثلاثية التي سجلها حمزة عبد الكريم مع فريق شباب برشلونة في شباك مونت كارلو قد تكون حاسمة في استمرار الشاب المصري مع النادي الكتالوني.

هاتريك حمزة فتح الطريق أمام فوز كاسح لبرشلونة بنتيجة 9-0 ليتوج الفريق بدوري الشباب.

انضم اللاعب البالغ من العمر 18 عاما إلى برشلونة على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء.

مشوار حمزة مع برشلونة

حمزة واجه عدة عقبات بيروقراطية منذ انتقاله إلى برشلونة مطلع فبراير الماضي، عطلت انضمامه للفريق الرديف، ليتجه إلى فريق الشباب الذي لعب معه عدة مباريات.

لم يلعب مهاجم منتخب مصر للناشئين قبل يوم 8 مارس بسبب عدم حصوله على تصريح العمل، وذلك حين شارك لأول مرة مع فريق شباب برشلونة، وذلك بعد نهاية استخراج كافة أوراقه وتصريح العمل من أجل اللعب في إسبانيا.

وبدأ حمزة عبد الكريم مباراة فريق شباب برشلونة أمام ويسكا، وسجل أول أهدافه، وحصل أيضا على ركلة جزاء.

بعدها لعب أمام شباب ديبورتيفو لاكورنيا وشباب ريال بيتيس في نصف نهائي ونهائي كأس ملك إسبانيا للشباب.

كما شارك حمزة أمام دام في دوري الشباب، قبل أن يتعرض للإصابة التي أبعدته عن مباراتي تاراجونا وساباديل.

وعاد المهاجم المصري للمشاركة كبديل أمام كورنيا وكونستانسيا.

قبل أن ينفجر أمام مونت كارلو في الجولة الختامية لدوري الشباب بهاتريك من 3 رأسيات.

ومن المنتظر أن يشارك حمزة مع شباب برشلونة في ربع نهائي بطولة كأس الأبطال للشباب التي تجمع أبطال المجموعات السبعة في دوري الشباب بالإضافة إلى صاحب أفضل وصيف، لتحديد البطل إسبانيا لهذه الفئة العمرية.

سيلعب شباب برشلونة ضد شباب تينيريفي يومي 10 و13 مايو في ربع النهائي، ليتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى نصف نهائي البطولة.

هذه البطولة ستمنح للفائز بها مقعدا مباشرا في دوري أبطال أوروبا للشباب للموسم المقبل.

ولن يتمكن حمزة من المشاركة في الفريق الرديف هذا الموسم، بعدما فشل الفريق في التأهل لملحق الصعود إلى دوري الدرجة الثالثة.

ماذا بعد؟

ومن المنتظر أن يُفعل برشلونة خيار شراء حمزة عبد الكريم من الأهلي في حالة استمرار تألقه.

خاصة وأن اللاعب يملك قدرات خاصة في مركز المهاجم الصريح والتي قد تجد التقدير الكافي من إدارة برشلونة صاحبة قرار استمراره أو إنهاء الإعارة.

وفي حال أتم برشلونة ضم اللاعب بشكل رسمي فسيحصل الأهلي على 3 ملايين دولار تصل إلى 5 ملايين مرتبطة بأداء اللاعب.

ويحق للأهلي الحصول على نسبة 15% من أي انتقال مستقبلي لحمزة عبد الكريم.

حمزة وكأس العالم؟

لن يكون من الغريب أن يضم حسام حسن مدرب منتخب مصر حمزة عبد الكريم لصفوف الفراعنة في كأس العالم 2026.

فقد كان حمزة عبد الكريم ضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025.

ومن المتوقع أن يكون مهاجم الأهلي المعار ضمن القائمة المبدئية للفريق في كأس العالم.

ويرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر القائمة المبدئية للفراعنة المكونة من 35 إلى 55 لاعبا قبل يوم 15 مايو.

علما بأن الموعد النهائي لإرسال القائمة النهائية الرسمية المشاركة في كأس العالم، والتي تتكون من 23 إلى 26 لاعبا، سيكون يوم 1 يونيو المقبل.