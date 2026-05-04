ماروتا: كيفو يجب أن يستمر مع إنتر لسنوات طويلة

الإثنين، 04 مايو 2026 - 14:25

كتب : FilGoal

أشاد جوزيبي ماروتا رئيس إنتر بمدرب الفريق كريستيان كيفو بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي، مؤكدا ضرورة استمراره لفترة طويلة.

وتوج إنتر ببطولة الدوري الإيطالي بعد الفوز على منافسه بارما بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 35.

وقال ماروتا عبر شبكة DAZN: "إنه شعور مختلف تماما، لم أحلم يوما بالتتويج بالدوري كرئيس لإنتر، إنه أمر استثنائي".

وأضاف "هذا اللقب يعود إلى كيفو واللاعبين، بعد موسم صعب خسرنا فيه كل البطولات في اللحظات الأخيرة".

وتابع "بعد رحيل سيموني إنزاجي قررنا التعاقد مع كيفو، كان قرارا شجاعا لكنه مدروس".

وواصل "يمتلك خبرات كبيرة كلاعب، ونجح كمدرب مع فرق الشباب، كما قاد بارما للبقاء، لم يكن لدينا شك في قدراته".

وشدد ماروتا "ربما كان يفتقد لبعض الخبرة، لكننا دعمناه، ويمكنه ويجب أن يستمر مع إنتر لسنوات طويلة".

وعن فترات تراجع الفريق قال: "مررنا بلحظات صعبة، لكننا رأينا تماسك المجموعة وثقة اللاعبين في المدرب، لذلك لم نفكر في تغييره".

وأكمل "لا أقيل المدربين أثناء الموسم، المدرب عنصر أساسي ويجب دعمه، وليس تحميله أخطاء الآخرين".

وعن سوق الانتقالات أجاب "نتحدث باستمرار ولدينا أفكار واضحة، نريد الحفاظ على توازن بين الشباب والخبرة".

واختتم بشأن مستقبل أليساندرو باستوني: "نحتاج للاعبين يمتلكون عقلية الفوز، مع الحفاظ على التوازن داخل الفريق".

وحسم إنتر لقب الدوري الـ 21 في مسيرته.

وقاد كريستيان كيفو مدرب إنتر الفريق للتتويج بلقب الدوري بخبرة 13 مباراة خلال تجربته الوحيدة على مستوى الفريق الأول وذلك مع بارما.

ودرب كيفو فريق بارما في الموسم الماضي خلال الـ 13 مباراة الأخيرة من الدوري الإيطالي إذ كان يحتل المركز الـ 18 المؤدي إلى الهبوط وتمكن من إنقاذه واستمراره في الدوري الممتاز.

وعلى الجانب الآخر، رحل سيموني إنزاجي من تدريب النيراتزوري إلى الهلال السعودي، ليضع إدارة إنتر في قرار صعب لاختيار المدرب البديل.

ووقع الاختيار على كيفو الذي درب الفئات العمرية المختلفة لإنتر.

وتمكن كيفو من التفوق على أنطونيو كونتي مدرب نابولي وحامل اللقب، وأيضا على ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان.

كريستيان كيفو حقق الدوري الإيطالي مع إنتر كلاعب وكمدرب لأول مرة منذ أرماندو كاستيلاتزي عام 1938 أي منذ 88 عاما.

وأصبح كيفو خامس مدرب في تاريخ إنتر الذي يتوج بالدوري في أول موسم له.

