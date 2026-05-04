الشهدي يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح

الإثنين، 04 مايو 2026 - 14:30

كتب : محمد جمال

أجرى الحكم مصطفى الشهدي، جراحة إصلاح قطع في الرباط الصليبي للركبة بأحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر.

وتعرض الشهدي للإصابة خلال مباراة مودرن سبورت ضد الجونة في الدوري المصري، بقطع في الرباط الصليبي مع جزع في الرباط الداخلي للركبة.

وسقط الشهدي على أرض الملعب خلال الشوط الأول من المباراة وتدخل الجهاز الطبي لتقديم العلاج له.

وقام الحكم ولم يتمكن من استكمال المباراة ليغادر الملعب ويحل الحكم الرابع بدلا منه لإكمال اللقاء.

واستكمل الحكم الرابع محمد عبد العواض اللقاء بدلا من مصطفى الشهدي.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي، عن إجراء الشهدي للجراحة بعد الفحوص الطبية والأشعة، التي خضع لها تحت إشراف اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الدكتور محمد أبوالعلا.

وقال الشهدي في تصريحات لموقع الاتحاد الرسمي "أنا راضٍ تماماً بقضاء الله وقدره، وأمتلك عزيمة كبيرة ومتحفزاً للغاية لبدء البرنامج التأهيلي في أقرب وقت ممكن."

وأضاف "أسعى للعودة إلى الملاعب وممارسة مهام عملي التحكيمي في أسرع وقت وبالكفاءة المطلوبة."

وسبق وأدار مصطفى الشهدي 17 مباراة في الموسم الحالي ما بين الدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة.

وأشهر الشهدي 80 بطاقة صفراء وأشهر البطاقة الحمراء 4 مرات.

كما احتسب 7 ركلات جزاء.

