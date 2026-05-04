سلة - بيبو زهران: ظهرنا بشخصية البطل أمام الفتح.. وتأثرنا بغياب ميرفي

الإثنين، 04 مايو 2026 - 14:16

كتب : عمرو عبد المنعم

بيبو زهران - فريق الأهلي كرة سلة

أشاد إبراهيم زهران "بيبو" لاعب فريق سلة الأهلي بشخصية الفريق خلال المواجهة الختامية بالدوري الإفريقي.

وتغلب الأهلي على الفتح المغربي في ختام مجموعة الصحراء، ليحسم الأهلي تأهله للمرحلة النهائية من بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL 2026.

وقال بيبو زهران لـ FilGoal.com: "الفتح المغربي فريق جيد جدا ويمتلكون محترفين جيدين لكن نجحنا في إظهار شخصية البطل للأهلي في المباراة".

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الأهلي يختتم مجموعات BAL بفوز شاق على الفتح الرباطي كرة سلة - تعرف على طريق ومنافسي الأهلي في المرحلة النهائية لـ BAL سلة - الكشف عن مواعيد مباريات سلسلة نهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري سلة – الأهلي ينتصر على كينجز ويتأهل لنهائيات الدوري الإفريقي

وشدد "لعبنا مواجهة الفتح بدون كيفن ميرفي الأكثر تسجيلا للنقاط، لكن الجميع قدّم ما لديه، والمدرب منحنا الثقة للفوز في المباراة".

واختتم بيبو زهران تصريحاته "كانت مباراة رائعة ونجحنا في تحقيق الفوز على أرضهم في الرباط، والحمد لله نهاية على الانتصار وصدارة المجموعة".

وتقام نهائيات البطولة في كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.

وسيلتقي الأهلي مع فالي دي داكار السنغالي في ربع النهائي للمنافسة على لقب النسخة السادسة من البطولة.

ولم تتحدد المواعيد النهائية للمباريات حتى الآن والتي ستقام في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وسبق أن توجت فرق الأهلي والزمالك والاتحاد المسنتيري التونسي وبترو دي لواندا الأنجولي وأهلي طرابلس الليبي باللقب في الـ 5 نسخ الماضية.

وتعد مصر الأكثر تتويجا باللقب بعد فوز الزمالك والأهلي بالمسابقة في 2021 و2023 على الترتيب.

وجاءت قرعة النهائيات كالآتي:

ربع النهائي

الأهلي × فالي دي داكار السنغالي

تايجرز الرواندي × الفتح الرباطي المغربي

بترو دي لواندا الأنجولي × دار سيتي التنزاني

الإفريقي التونسي × الأهلي الليبي

نصف النهائي

الفائز من (الأهلي × فالي دي داكار السنغالي) × الفائز من (تايجرز الرواندي × الفتح الرباطي المغربي)

الفائز من (بترو دي لواندا الأنجولي × دار سيتي التنزاني) × الفائز من (الإفريقي التونسي × الأهلي الليبي)

النهائي

الفائز من نصف النهائي الأول × الفائز من نصف النهائي الثاني

الأهلي كرة سلة
نرشح لكم
كرة طائرة - "أتمنى ألا ينضم أحد إليهم".. ديميتري ياكوفليف يهاجم مسؤولي الزمالك بسبب مستحقاته كرة سلة - تعرف على طريق ومنافسي الأهلي في المرحلة النهائية لـ BAL كرة طائرة - باستقبال من مرتجي.. وصول بعثة الأهلي عقب التتويج بلقب إفريقيا جمباز - لينا حليقة تحصد 6 ميداليات في بطولة إفريقيا كرة طائرة - الأهلي بطل إفريقيا للمرة الـ 17 ويحجز بطاقته إلى مونديال الأندية انتهت كرة طائرة - الأهلي (25) 3-0 (22) البوليس الرواندي.. الأهلي بطل إفريقيا كرة طائرة - الأهلي يتفوق على بتروجت ويتأهل لنهائي إفريقيا اسكواش - آدم ورقية يحققان لقب تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات بطولة العالم
أخر الأخبار
سكاي: يوفنتوس يكثف جهوده لضم أليسون.. وليفربول يدرس البدائل 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
"مهد لإيقاف كومباني".. البرتغالي بينييرو حكما لقمة بايرن ميونيخ أمام سان جيرمان 7 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لوكا زيدان جاهز لكأس العالم مع الجزائر 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
الرابعة هذا الموسم.. محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي وإنبي 38 دقيقة | الدوري المصري
الخامسة للأبيض هذا الموسم.. الغازي حكما لمواجهة سموحة ضد الزمالك 38 دقيقة | الدوري المصري
حمزة عبد الكريم: سجلت هاتريك لأن لاعبي برشلونة يعرفون مميزاتي.. وتأقلمي لم يكن سريعا ساعة | الدوري الإسباني
ريال مدريد يستعيد كورتوا قبل الكلاسيكو ساعة | الدوري الإسباني
آس: غضب في ريال مدريد من مبابي بعد رحلته رفقة الممثلة الإسبانية ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528462/سلة-بيبو-زهران-ظهرنا-بشخصية-البطل-أمام-الفتح-وتأثرنا-بغياب-ميرفي