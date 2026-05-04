سلة - بيبو زهران: ظهرنا بشخصية البطل أمام الفتح.. وتأثرنا بغياب ميرفي

أشاد إبراهيم زهران "بيبو" لاعب فريق سلة الأهلي بشخصية الفريق خلال المواجهة الختامية بالدوري الإفريقي.

وتغلب الأهلي على الفتح المغربي في ختام مجموعة الصحراء، ليحسم الأهلي تأهله للمرحلة النهائية من بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL 2026.

وقال بيبو زهران لـ FilGoal.com: "الفتح المغربي فريق جيد جدا ويمتلكون محترفين جيدين لكن نجحنا في إظهار شخصية البطل للأهلي في المباراة".

وشدد "لعبنا مواجهة الفتح بدون كيفن ميرفي الأكثر تسجيلا للنقاط، لكن الجميع قدّم ما لديه، والمدرب منحنا الثقة للفوز في المباراة".

واختتم بيبو زهران تصريحاته "كانت مباراة رائعة ونجحنا في تحقيق الفوز على أرضهم في الرباط، والحمد لله نهاية على الانتصار وصدارة المجموعة".

وتقام نهائيات البطولة في كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.

وسيلتقي الأهلي مع فالي دي داكار السنغالي في ربع النهائي للمنافسة على لقب النسخة السادسة من البطولة.

ولم تتحدد المواعيد النهائية للمباريات حتى الآن والتي ستقام في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وسبق أن توجت فرق الأهلي والزمالك والاتحاد المسنتيري التونسي وبترو دي لواندا الأنجولي وأهلي طرابلس الليبي باللقب في الـ 5 نسخ الماضية.

وتعد مصر الأكثر تتويجا باللقب بعد فوز الزمالك والأهلي بالمسابقة في 2021 و2023 على الترتيب.

وجاءت قرعة النهائيات كالآتي:

ربع النهائي

الأهلي × فالي دي داكار السنغالي

تايجرز الرواندي × الفتح الرباطي المغربي

بترو دي لواندا الأنجولي × دار سيتي التنزاني

الإفريقي التونسي × الأهلي الليبي

نصف النهائي

الفائز من (الأهلي × فالي دي داكار السنغالي) × الفائز من (تايجرز الرواندي × الفتح الرباطي المغربي)

الفائز من (بترو دي لواندا الأنجولي × دار سيتي التنزاني) × الفائز من (الإفريقي التونسي × الأهلي الليبي)

النهائي

الفائز من نصف النهائي الأول × الفائز من نصف النهائي الثاني