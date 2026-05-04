لاوتارو: لم تكن العودة سهلة بعد الموسم الماضي.. ورأيت أشياء لم تعجبني

تحدث لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر عن تتويج فريقه بالدوري الإيطالي، مؤكدا أن الفريق احتاج لتغيير بعد الموسم الماضي.

وتوج إنتر ببطولة الدوري الإيطالي بعد الفوز على منافسه بارما بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 35.

وقال لاوتارو عبر شبكة DAZN: "لم يكن من السهل العودة بعد موسم خسرنا فيه كل البطولات في اللحظات الأخيرة، لكننا سعداء جدا بما حققناه".

وأضاف "كان هدفا مهما بالنسبة لنا، وربما لم يعتبرنا الكثيرون مرشحين بسبب ما حدث الموسم الماضي، لكننا عملنا بقوة داخل وخارج الملعب".

وعن تصريحاته السابقة ضد بعض زملائه قال: "قلت ما كنت أشعر به، لم أخطط لذلك، لكني رأيت أشياء لم تعجبني وقلت رأيي".

وأشاد لاوتارو بدور المدرب كريستيان كيفو الذي تولى المهمة خلفا لسيموني إنزاجي قائلا: "قدم طاقة جديدة وحماسا للفريق، بعد أربع سنوات مع إنزاجي ربما كنا بحاجة لتغيير".

وواصل "جعل الجميع يشعر بأهميته داخل الفريق، حتى التدريبات أصبحت بروح مختلفة، وهذا ساعدنا كثيرا".

وشدد "حققنا نتائج مميزة في إيطاليا وأوروبا ووصلنا لنهائي دوري الأبطال مرتين في 3 سنوات، ويجب أن نستمر في هذا الطريق".

واختتم تصريحاته "دائما هناك مساحة لمزيد من البطولات، هذه هي عقلية إنتر وأنا فخور بارتداء هذا القميص".

وحسم إنتر لقب الدوري الـ 21 في مسيرته.

وقاد كريستيان كيفو مدرب إنتر الفريق للتتويج بلقب الدوري بخبرة 13 مباراة خلال تجربته الوحيدة على مستوى الفريق الأول وذلك مع بارما.

ودرب كيفو فريق بارما في الموسم الماضي خلال الـ 13 مباراة الأخيرة من الدوري الإيطالي إذ كان يحتل المركز الـ 18 المؤدي إلى الهبوط وتمكن من إنقاذه واستمراره في الدوري الممتاز.

وعلى الجانب الآخر، رحل سيموني إنزاجي من تدريب النيراتزوري إلى الهلال السعودي، ليضع إدارة إنتر في قرار صعب لاختيار المدرب البديل.

ووقع الاختيار على كيفو الذي درب الفئات العمرية المختلفة لإنتر.

وتمكن كيفو من التفوق على أنطونيو كونتي مدرب نابولي وحامل اللقب، وأيضا على ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان.

كريستيان كيفو حقق الدوري الإيطالي مع إنتر كلاعب وكمدرب لأول مرة منذ أرماندو كاستيلاتزي عام 1938 أي منذ 88 عاما.

وأصبح كيفو خامس مدرب في تاريخ إنتر الذي يتوج بالدوري في أول موسم له.