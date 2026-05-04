سبورت: برشلونة يعيد فتح ملف راتيو لتدعيم الجبهة اليمنى

الإثنين، 04 مايو 2026 - 13:27

كتب : FilGoal

أندريه راتيو - رايو فايكانو

عاد برشلونة للاهتمام بضم أندريه راتيو لاعب رايو فايكانو خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويسعى برشلونة لتأمين رحيل جول كوندي المحتمل بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية نقلا عن تقارير رومانية أن الإدارة الرياضية في برشلونة ترى أن راتيو يمثل خيارا مناسبا لتدعيم مركز الظهير الأيمن، خاصة بعد مستواه المميز هذا الموسم.

ويمتد عقد راتيو مع رايو فايكانو حتى صيف 2030 بعد تجديده مؤخرا، وهو ما يعقد من مهمة برشلونة في التعاقد معه.

ويقدم اللاعب الروماني موسما لافتا مع رايو فايكانو، إذ ينافس الفريق على لقب دوري المؤتمر الأوروبي، ما زاد من قناعة برشلونة بقدراته.

كما يمتلك النادي الإسباني كامل حقوق اللاعب، بعد شراء النسبة المتبقية من فياريال، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 25 مليون يورو.

من جانبها تدرك إدارة رايو فايكانو قيمة اللاعب وتطوره، ما يمنحها قوة في أي مفاوضات محتملة لبيعه.

في المقابل، قد تسهل العلاقة الجيدة بين خوان لابورتا ومارتن بريسا فتح باب التفاوض بين الناديين.

ويأتي اهتمام برشلونة براتيو في ظل احتمالية رحيل جول كوندي حال تلقي عرض قوي من الدوري الإنجليزي، ما يدفع النادي للتحرك لتأمين بديل مناسب.

