نيمار يشتبك مع نجل روبينيو في مران سانتوس

الإثنين، 04 مايو 2026 - 13:24

كتب : FilGoal

اشتبك نيمار مع زميله في الفريق روبينيو جونيور خلال تدريبات فريق سانتوس البرازيلي.

وبحسب موقع "جي جلوبو" فإن الشجار بين اللاعبين تم يوم الأحد، خلال مران المستبعدين من مباراة سانتوس أمام بالميراس التي أقيمت يوم السبت.

وتعادل سانتوس أمام مضيفه بالميراس بهدف لكل فريق في الجولة الـ 14 من الدوري البرازيلي.

وذكر الموقع البرازيلي، أن نيمار شعر بعدم الاحترام من روبينيو جونيور خلال المران.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب الشاب قام بمراوغة نيمار، ليبدأ الجدال بينهما بعد توبيخ نيمار له، ليتطور الأمر إلى مشادة.

ورغم الموقع أن نيمار قام بصفع اللاعب الشاب، قبل أن يقوم بعرقلته.

يذكر أن روبينيو جونيور، هو نجل النجم البرازيلي السابق روبينيو.

ولم يعقب نادي سانتوس، أو وكيل روبينيو جونيور على الواقعة.

وبحسب الموقع البرازيلي، فإن نيمار اعتذر للاعب الشاب على تصرفه، ليتم حل الخلاف.

وأوضح الموقع فإن المدرب البرازيلي كوكا، سيقوم بإدراج نيمار في قائمة الفريق لمواجهة ريكوليتا بطل باراجواي في بطولة كوبا سود أمريكانا.

