كورييري ديلو سبورت: برشلونة يشعر بخيبة أمل من باستوني بسبب موقفه من الرحيل عن إنتر

عاد أليساندرو باستوني للمشاركة مع إنتر وقاده للفوز على بارما 2-0 والتتويج بلقب الدوري الإيطالي، وسط إشادة كبيرة من الجماهير.

وكان قد ارتبط اسم باستوني بالانتقال إلى برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن برشلونة يشعر بخيبة أمل من اللاعب ومحيطه، بسبب عدم الضغط على إنتر لتسهيل رحيله خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكان النادي الكتالوني يعول على رغبة اللاعب في الانتقال، من أجل المساعدة في خفض قيمة الصفقة، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ويمتد عقد باستوني مع إنتر حتى 2028، وهو ما يمنح النادي الإيطالي قوة في المفاوضات.

إذ يطالب إنتر بمقابل يصل إلى 60 مليون يورو للموافقة على البيع.

من جانبه قال بييرو أوزيليو المدير الرياضي لإنتر: "لم نتلق أي عرض لضم باستوني، إنه لاعب مهم لإنتر ولإيطاليا ونرغب في استمراره".

ورغم صعوبة الصفقة، لا يزال برشلونة يضع باستوني كأولوية لتدعيم الدفاع، مع دراسة بدائل أخرى مثل كريستيان روميرو لاعب توتنام.

ويأمل برشلونة في التوصل لاتفاق مع إنتر، سواء عبر تخفيض المقابل المالي أو إدخال لاعب ضمن الصفقة، مع اقتراب بدء المفاوضات الرسمية بين الطرفين.