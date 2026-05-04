تحديد مستويات قرعة كأس أمم آسيا 2027

الإثنين، 04 مايو 2026 - 12:23

كتب : FilGoal

افتتاح كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التصنيف الرسمي لقرعة كأس أمم آسيا 2027 بالسعودية.

وتقام مراسم القرعة في الدرعية يوم السبت المقبل عند التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

من بين 24 منتخباً يتنافسون على اللقب القاري، تم تأكيد مشاركة 23 منتخباً بعد سلسلة طويلة من التصفيات استمرت 3 أعوام.

وسيُحسم المقعد الأخير بين لبنان واليمن، اللذين يلتقيان في الرابع من يونيو 2026 لتحديد المتأهل.

سيتم توزيع المنتخبات على 4 مستويات، يضم كل منها 6 منتخبات، وذلك وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ الأول من أبريل.

وبعد ذلك، سيتم سحب المنتخبات إلى 6 مجموعات، تضم كل واحدة 4 منتخبات، من المجموعة الأولى إلى السادسة.

ولضمان خوض السعودية المباراة الافتتاحية، تم وضع الدولة المضيفة في المركز الأول ضمن المستوى الأول، وستكون أول من يتم سحبه.

وجاءت المستويات على النحو التالي:

- المستوى الأول: السعودية (التصنيف العالمي: 61)، اليابان (18)، إيران (21)، كوريا الجنوبية (25)، أستراليا (27)، أوزبكستان (50)

- المستوى الثاني: قطر (55)، العراق (57)، الأردن (63)، الإمارات (68)، عُمان (79)، سوريا (84)

- المستوى الثالث: البحرين (91)، تايلاند (93)، الصين (94)، فلسطين (95)، فيتنام (99)، طاجيكستان (103)

- المستوى الرابع: قرغيزستان (107)، كوريا الشمالية (118)، إندونيسيا (122)، الكويت (134)، سنغافورة (147)، لبنان (108)/اليمن (149)

