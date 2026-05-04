تصريحات متبادلة واعتذار.. بن زكري والتعمري يشعلان مواجهة الجزائر والأردن في كأس العالم

الإثنين، 04 مايو 2026 - 11:49

كتب : FilGoal

نور الدين بن زكري - موسى التعمري

أثارت تصريحات الجزائري نور الدين بن زكري مدرب الشباب السعودي، عن المنتخب الأردني حالة من الجدل قبل أيام من كأس العالم.

ويقع المنتخب الجزائري رفقة الأردني في المجموعة العاشرة بكأس العالم المقرر انطلاقه 11 يونيو المقبل.

وقلل بن زكري في تصريحات مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من المنتخب الأردني: "إن لم نستطع الفوز أمام الأردن في كأس العالم فيجب علينا الاعتزال."

أخبار متعلقة:
بمشاركة لاعب بيراميدز.. الأردن يتعادل مع نيجيريا تحضيرا لكأس العالم بسبب الهجمات الإيرانية.. الأردن ينقل الدورة الرباعية الودية إلى تركيا حارس منتخب الجزائر يغيب عن كأس العالم 2026

وأضاف "لدينا لاعبين كبار، وأعرف المنتخب الأردني ولكن لم يصل بعد لمستوى الجزائر."

ورد موسى التعمري لاعب المنتخب الأردني ونادي رين الفرنسي في تصريحات صحيفة: "تصريح غير محترم، ونحن محترمين، من يقلل من المنتخبات الأخرى فهو لا يعرفها جيدا."

وسخر نجم رين الفرنسي "هل هو مدرب؟ لأول مرة أسمع عنه؟"

وتوعد التعمري بالردف ي الملعب "أعده بأنه سيري شيئا جيدا في المباراة."

واستدرك التعمري الأمر، ونشر اعتذارا عبر حسابه على إنستجرام "عندما صرحت كنت أقصد شخص ما فقط، لم أقصد الإساءة لنادي الشباب وجماهيره، أعتذر جدا، أخطأت في التعبير فقط."

وأكمل "نادي الشباب وجماهيره فوق الرأس، أعتذر لكم وتقبلوا اعتذاري يا أحباب."

وأتم "في المقابلة قلت إن مباراة الجزائر والأردن أخوان وأشقاء، لم أقلل من الشعب الجزائري، ولا من المنتخب الجزائري، لكن الفيديو لم ينشر كاملا، لذلك ما سمعتوه بقية الحديث، كل التحية والحب لكم جميعا".

ويتواجد المنتخبان في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين حامل اللقب، ومنتخب الأردن.

وتأهل المنتخب الأردني إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه.

فيما تأهل المنتخب الجزائري للمرة الخامسة في تاريخه للمونديال، بعد مشاركته في نسخ 1982، و1986، و2010، و2014، ثم 2026.

وجاءت أفضل إنجازات المنتخب الجزائري بالتأهل إلى دور الـ 16 في نسخة 2014 بالبرازيل.

ويلتقي المنتخبان في الجولة الثانية، فيما يبدأ المنتخب الجزائري مشواره أمام الأرجنتين حامل اللقب، وتصطدم الأردن بالنمسا.

No description available.

الجزائر الأردن كأس العالم
نرشح لكم
نيمار يشتبك مع نجل روبينيو في مران سانتوس رغم هدف ميسي.. ريمونتادا من أورلاندو على إنتر ميامي في مباراة السبعة أهداف رومانو: إنتر ميامي يقترب من ضم كاسيميرو منافس مصر - "سلوك غير مقبول".. الاتحاد الإيراني يعلن منع وفده من دخول كندا قبل اجتماع فيفا بعد واقعتي فينيسيوس والسنغال.. أيفاب يوافق على منح البطاقة الحمراء في حالتين بدءًا من كأس العالم ذا أثليتك: شيكاغو فاير يتراجع عن ضم ليفاندوفسكي بمشاركة ميسي.. إنتر ميامي يتعادل مع نيو إنجلاند بالدوري الأمريكي كوبي: ميليتاو سيخضع لجراحة جديدة ويغيب عن المونديال
أخر الأخبار
حمزة عبد الكريم: سجلت هاتريك لأن لاعبي برشلونة يعرفون مميزاتي.. وتأقلمي لم يكن سريعا 10 دقيقة | الدوري الإسباني
ريال مدريد يستعيد كورتوا قبل الكلاسيكو 15 دقيقة | الدوري الإسباني
آس: غضب في ريال مدريد من مبابي بعد رحلته رفقة الممثلة الإسبانية 34 دقيقة | الدوري الإسباني
"الأكثر انتصارا في تاريخ النادي".. فياريال يعلن رحيل مدربه مارسيلينو 47 دقيقة | الدوري الإسباني
الشهدي يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح 52 دقيقة | الدوري المصري
هل يتسبب هاتريك حمزة عبد الكريم في استمراره مع برشلونة؟ 56 دقيقة | الدوري الإسباني
ماروتا: كيفو يجب أن يستمر مع إنتر لسنوات طويلة 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة - بيبو زهران: ظهرنا بشخصية البطل أمام الفتح.. وتأثرنا بغياب ميرفي ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528454/تصريحات-متبادلة-واعتذار-بن-زكري-والتعمري-يشعلان-مواجهة-الجزائر-والأردن-في-كأس-العالم