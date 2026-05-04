تصريحات متبادلة واعتذار.. بن زكري والتعمري يشعلان مواجهة الجزائر والأردن في كأس العالم

أثارت تصريحات الجزائري نور الدين بن زكري مدرب الشباب السعودي، عن المنتخب الأردني حالة من الجدل قبل أيام من كأس العالم.

ويقع المنتخب الجزائري رفقة الأردني في المجموعة العاشرة بكأس العالم المقرر انطلاقه 11 يونيو المقبل.

وقلل بن زكري في تصريحات مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من المنتخب الأردني: "إن لم نستطع الفوز أمام الأردن في كأس العالم فيجب علينا الاعتزال."

وأضاف "لدينا لاعبين كبار، وأعرف المنتخب الأردني ولكن لم يصل بعد لمستوى الجزائر."

ورد موسى التعمري لاعب المنتخب الأردني ونادي رين الفرنسي في تصريحات صحيفة: "تصريح غير محترم، ونحن محترمين، من يقلل من المنتخبات الأخرى فهو لا يعرفها جيدا."

وسخر نجم رين الفرنسي "هل هو مدرب؟ لأول مرة أسمع عنه؟"

وتوعد التعمري بالردف ي الملعب "أعده بأنه سيري شيئا جيدا في المباراة."

واستدرك التعمري الأمر، ونشر اعتذارا عبر حسابه على إنستجرام "عندما صرحت كنت أقصد شخص ما فقط، لم أقصد الإساءة لنادي الشباب وجماهيره، أعتذر جدا، أخطأت في التعبير فقط."

وأكمل "نادي الشباب وجماهيره فوق الرأس، أعتذر لكم وتقبلوا اعتذاري يا أحباب."

وأتم "في المقابلة قلت إن مباراة الجزائر والأردن أخوان وأشقاء، لم أقلل من الشعب الجزائري، ولا من المنتخب الجزائري، لكن الفيديو لم ينشر كاملا، لذلك ما سمعتوه بقية الحديث، كل التحية والحب لكم جميعا".

ويتواجد المنتخبان في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين حامل اللقب، ومنتخب الأردن.

وتأهل المنتخب الأردني إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه.

فيما تأهل المنتخب الجزائري للمرة الخامسة في تاريخه للمونديال، بعد مشاركته في نسخ 1982، و1986، و2010، و2014، ثم 2026.

وجاءت أفضل إنجازات المنتخب الجزائري بالتأهل إلى دور الـ 16 في نسخة 2014 بالبرازيل.

ويلتقي المنتخبان في الجولة الثانية، فيما يبدأ المنتخب الجزائري مشواره أمام الأرجنتين حامل اللقب، وتصطدم الأردن بالنمسا.