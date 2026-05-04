محمد عمر يكشف موعد عودته للتدريب وسبب غيابه لمدة 4 سنوات

استقر محمد عمر مدرب الاتحاد السكندري السابق العودة إلى التدريب مجددا بعد غياب 4 سنوات.

وكانت آخر ولاية تدريبية لعمر في أغسطس 2022 مع فريق الاتحاد السكندري.

وقال محمد عمر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "تم تعييني في مجلس النواب منذ فترة 2021- 2022، لذلك قررت الابتعاد عن مهنة التدريب برغبتي لأنهما يتعارضان".

وكشف "قررت العودة إلى التدريب بداية من الموسم المقبل".

واختتم عمر تصريحاته "حصلت على أكثر من عرض من خارج مصر خلال فترة تواجدي بمجلس النواب لكن اعتذرت".

ويمتلك عمر تاريخا كبيرا في عالم التدريب منذ بدايته في موسم 2000 - 2001 مع نادي حرس الحدود.

وسبق وأن تولى عمر تدريب كل من حرس الحدود وطلائع الجيش والاتحاد السكندري والمصري والترسانة وبتروجت وبلدية المحلة وألعاب دمنهور ومنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما.

كما تولى قيادة أكثر فريق من خارج مصر وهم المريخ السوداني والوحدات الأردني والجزيرة الأردني وصحم العماني.