محمد عمر يكشف موعد عودته للتدريب وسبب غيابه لمدة 4 سنوات

الإثنين، 04 مايو 2026 - 11:35

كتب : FilGoal

محمد عمر - الاتحاد السكندري

استقر محمد عمر مدرب الاتحاد السكندري السابق العودة إلى التدريب مجددا بعد غياب 4 سنوات.

وكانت آخر ولاية تدريبية لعمر في أغسطس 2022 مع فريق الاتحاد السكندري.

وقال محمد عمر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "تم تعييني في مجلس النواب منذ فترة 2021- 2022، لذلك قررت الابتعاد عن مهنة التدريب برغبتي لأنهما يتعارضان".

أخبار متعلقة:
منافس مصر - رئيس الاتحاد الإيراني: هذه شروطنا للمشاركة في كأس العالم 2026 بعد مباراة النصر.. الاتحاد السعودي يعاقب ديميرال بالإيقاف وغرامة كبيرة الكشف عن طاقم حكام الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية دحان بيدا حكما لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية

وكشف "قررت العودة إلى التدريب بداية من الموسم المقبل".

واختتم عمر تصريحاته "حصلت على أكثر من عرض من خارج مصر خلال فترة تواجدي بمجلس النواب لكن اعتذرت".

ويمتلك عمر تاريخا كبيرا في عالم التدريب منذ بدايته في موسم 2000 - 2001 مع نادي حرس الحدود.

وسبق وأن تولى عمر تدريب كل من حرس الحدود وطلائع الجيش والاتحاد السكندري والمصري والترسانة وبتروجت وبلدية المحلة وألعاب دمنهور ومنتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما.

كما تولى قيادة أكثر فريق من خارج مصر وهم المريخ السوداني والوحدات الأردني والجزيرة الأردني وصحم العماني.

الاتحاد السكندري محمد عمر
نرشح لكم
الحكم مصطفى الشهدي يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح مواعيد مباريات الإثنين 4 مايو 2026.. الدوري المصري ومانشستر سيتي الإسماعيلي يحيل ملف فراس شواط إلى الجهة الإدارية المختصة مران الزمالك - جلسة علاجية لـ عمر جابر.. وغلق ملف مباراة الأهلي نائب رئيس سموحة: نحلم بالفوز على الزمالك.. ولن نرصد مكافآت خاصة لمباراة بعينها الشريعي: قائمة إنبي لمواجهة الأهلي ستضم لاعبا مواليد 2007 البنك الأهلي يقلب تأخره لفوز قاتل على مودرن سبورت غزل المحلة يتعادل مع الإسماعيلي ويعادل رقمه القياسي
أخر الأخبار
"الأكثر انتصارا في تاريخ النادي".. فياريال يعلن رحيل مدربه مارسيلينو جارسيا 3 دقيقة | الدوري الإسباني
الحكم مصطفى الشهدي يجري جراحة الرباط الصليبي بنجاح 7 دقيقة | الدوري المصري
هل يتسبب هاتريك حمزة عبد الكريم في استمراره مع برشلونة؟ 11 دقيقة | الدوري الإسباني
ماروتا: كيفو يجب أن يستمر مع إنتر لسنوات طويلة 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة - بيبو زهران: ظهرنا بشخصية البطل أمام الفتح.. وتأثرنا بغياب ميرفي 21 دقيقة | رياضات أخرى
لاوتارو: لم تكن العودة سهلة بعد الموسم الماضي.. ورأيت أشياء لم تعجبني 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
سبورت: برشلونة يعيد فتح ملف راتيو لتدعيم الجبهة اليمنى ساعة | الدوري الإسباني
نيمار يشتبك مع نجل روبينيو في مران سانتوس ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528453/محمد-عمر-يكشف-موعد-عودته-للتدريب-وسبب-غيابه-لمدة-4-سنوات