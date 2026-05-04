إندريك: أشعر بسعادة بالغة في ليون.. وأود البقاء هنا

كشف إندريك لاعب ليون المعار من ريال مدريد، عن موقفه من العودة للفريق الملكي بعد نهاية الموسم.

وأشار إندريك في تصريحات لحساب الدوري الفرنسي: "أنا معار، وأشعر بسعادة بالغة هنا، وأنني بحالة جيدة جدا."

وفاز ليون على حساب رين برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاحد، لحساب الجولة الـ 32 من الدوري الفرنسي.

وسجل اللاعب البرازيلي الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 75 لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأوضح إندريك "إذا اضطررت للعودة إلى ريال مدريد، فسأعود؛ وإذا اضطررت لتمديد عقدي هنا، فسيحدث ذلك، أترك الأمر كله بين يدي الله وسنرى ما سيحدث."

وأتم "أود البقاء هنا، الجميع يبذل قصارى جهده ليجعلني أشعر بالراحة وأن أكون في أفضل وضع ممكن."

وكشفت صحيفة آس الإسبانية، في وقت سابق، أن ريال مدريد أغلق الباب أمام أي إعارة أخرى لإندريك.

ولا تتضمن إعارة إندريك إلى ليون أي خيارات للشراء أو التمديد.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا في 19 مباراة مع ليون منذ انضمامه في يناير، مسجلاً 8 أهداف ومقدماً 7 تمريرات حاسمة.