بايرن يعلن قميصه الأساسي لموسم 2026-2027.. وموعد ظهوره الأول

أعلن نادي بايرن ميونيخ عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2026-2027 والمقدم من شركة أديداس.

وأشار بايرن إلى أن القميص المكون من اللون الأحمر والأبيض، سيظهر لأول مرة أمام مباراة باريس سان جيرمان المصيرية يوم الأربعاء.

ويحل سان جيرمان ضيفا على بايرن في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز عليه في الذهاب 5-4.

وتواجد هاري كين ولويس دياز وباقي نجوم الفريق في المقاطع الدعائية للقميص الجديد.

واعتاد بايرن على الكشف عن قميص الموسم المقبل، قبل نهاية الدوري بجولة أو جولتين، على أن يرتديه لأول مرة في الظهور الأخير بالموسم على ملعب أليانز أرينا.

وتوج بايرن بلقب الدوري الألماني في الموسم الجاري قبل نهاية الموسم بـ4 جولات.

وحسم بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني للمرة الـ 35 في تاريخه، والـ 13 من آخر 14 موسما.