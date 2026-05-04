كرة طائرة - "أتمنى ألا ينضم أحد إليهم".. ديميتري ياكوفليف يهاجم مسؤولي الزمالك بسبب مستحقاته

الإثنين، 04 مايو 2026 - 10:57

كتب : محمد سمير

ديميتري ياكوفليف لاعب طائرة الزمالك

شن ديميتري ياكوفليف محترف طائرة الزمالك هجوما على مسؤولين النادي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

ونشر ياكوفيلف محادثات له مع مسؤولين في الزمالك وهما رامي نصوحي عضو مجلس الإدارة وشريف صفوت مسؤول العلاقات العامة في النادي.

وكتب ديميتري عبر حسابه على فيسبوك "جميع المسؤولين في نادي الزمالك للكرة الطائرة يكذبون، أتمنى ألا ينضم أحد إلى هذا النادي".

وكشف ديميتري عن عودته إلى بلاده غدا الثلاثاء بعد نهاية الموسم بشكل رسمي.

وأوضح ديميتري "منحوني العديد من الوعود لكن في النهاية ماذا فعلوا؟ لا شيء".

وخرج الزمالك الموسم الحالي دون بطولات بعد هيمنة الأهلي على كافة الألقاب.

ولم يشارك الزمالك في بطولة إفريقيا بعد اعتذاره عن عدم المشاركة قبل إجراء القرعة.

ويلعب ديميتري للموسم الثاني على التوالي مع الزمالك بعدما انضم في الموسم الجاري في يناير الماضي.

