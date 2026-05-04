مدرب النصر يوضح سبب غياب ماني أمام القادسية

أوضح البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر سبب غياب نجمه ساديو ماني عن لقاء القادسية في الدوري السعودي.

خسر النصر أمام القادسية بنتيجة 1-3، الأحد في الجولة الـ31 من الدوري السعودي.

وقال جيسوس في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "اخترت أن يكون ماني خارج التشكيلة لأنه أرهق كثيرًا، وهو أكثر لاعب شارك بعدد الدقائق في المباريات".

وأضاف "رأيت أن أنجيلو قد يكون الأجهز".

وتابع "كنا نعلم عن صعوبة المباراة وقوة الخصم، والقادسية لديه شخصية عنيدة ويملك نجومًا كبارًا بجودة عالية".

وواصل "قدِمنا من مباريات صعبة ومرهقة، والقادسية لعب 30 مباراة ونحن 50 مواجهة، واللاعبون لم يكونوا في المستوى المطلوب وظهر الإرهاق على بعضهم".

الفوز رفع رصيد القادسية للنقطة 68 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد النصر عند النقطة 79 في صدارة جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

الفارق مع الهلال توقف عند 5 نقاط مع خوض الهلال لمباراة أقل ومع وجود مباراة منتظرة بين الفريقين في الجولة قبل الأخيرة.

وسيلعب النصر مباراته المقبلة ضد الشباب يوم الخميس 7 مايو.