مواعيد مباريات الإثنين 4 مايو 2026.. الدوري المصري ومانشستر سيتي

الإثنين، 04 مايو 2026 - 10:38

كتب : FilGoal

يشهد اليوم الإثنين الموافق 4 مايو 2026 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

الدوري المصري

يستضيف فاركو فريق المقاولون العرب في تمام الخامسة مساء على استاد برج العرب.

بينما يحل كهرباء الإسماعيلية ضيفا على وادي دجلة في تمام الثامنة على استاد السلام.

وفي نفس التوقيت يستضيف الاتحاد فريق بتروجت على استاد الإسكندرية.

وتذاع المباريات عبر قنوات أون سبورت.

الدوري الإنجليزي

يستضيف تشيلسي فريق نوتنجهام ضمن منافسات المسابقة في تمام الخامسة مساء.

بينما يحل مانشستر سيتي ضيفا على إيفرتون في تمام العاشرة مساء.

وتذاع المباريات عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

يحل النجمة ضيفا على الاتفاق في تمام التاسعة مساء، بينما يستضيف اتحاد جدة فريق الخلود في نفس التوقيت.

وتذاع المباريات عبر شبكة قنوات ثمانية.

