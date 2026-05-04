مران الزمالك - جلسة علاجية لـ عمر جابر.. وغلق ملف مباراة الأهلي

أدى عمر جابر لاعب الزمالك جلسة علاجية على هامش مران الفريق.

وكان عمر جابر قد أصيب في مباراة إنبي في العضلة الضامة.

وعقد معتمد جمال مدرب الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران وطالب اللاعبين بضرورة التركيز وغلق ملف مباراة الأهلي، وشدد على أهمية بذل أقصى جهد للفوز على سموحة.

وعبر معتمد جمال عن ثقته في قدرات اللاعبين وطالبهم بإسعاد الجماهير واستعادة الانتصارات.

وشرح معتمد جمال بعض الأمور الفنية والخططية ومنح اللاعبين بعض التعليمات المتعلقة بأدوارهم في الملعب.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات بدنية، وتولى البرتغالي ونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه سموحة في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة وبأفضلية المواجهات المباشرة أمام بيراميدز.

ويحتل سموحة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من خوض 4 مباريات في مرحلة المنافسة على اللقب.