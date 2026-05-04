جيسوس: النصر يحتاج للعودة للانتصارات.. ولم نظهر بالصورة المعتادة أمام القادسية

أوضح جورج جيسوس المدير الفني لـ النصر السعودي أن فريقه لا زال في الصدارة رغم الخسارة من القادسية بنتيجة 3-1.

وتوقفت سلسلة انتصارات النصر عند 17 متتالية في الدوري السعودي على يد القادسية.

وأصبح القادسية أول فريق يحقق 5 انتصارات متتالية على النصر في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي: "كنا نعلم صعوبة المواجهة أمام القادسية فهو من أفضل الفرق، وإضافة إلى ذلك فإننا لم نظهر بالصورة المعتادة".

وأضاف "لعبنا 50 مباراة حتى الآن هذا الموسم فيما لعب القادسية 30 مواجهة وهذا صنع الفارق وساعد المنافس ".

وأردف "هذه أول خسارة لنا منذ فترة وفي بعض المباريات ضغطنا على أنفسنا حيث تعرضنا لغيابات بعض النجوم نتيجة إصابات وإنفلونزا وغيرها، هناك ضغط بدني كبير، ومع ذلك لا زلنا في صدارة الترتيب".

وشدد "النصر يحتاج للعودة للانتصارات، لا زال بيننا وبين المنافس 5 نقاط، علينا لملمة جراحنا والعودة لمسار الانتصارات كما حصل بتحقيقنا لـ 17 انتصارا متتاليا".

وواصل "هناك ضغط كبير على اللاعبين وهذا لم يحصل للاعبين من قبل من حيث المنافسة، الآن نحن في الخطوات الأخيرة في الدوري والموسم وعلينا الحسم".

وأتم "لا زالت لدي الثقة في الفريق بشكل عام، وبالنسبة للبرازيلي أنجيلو فلدي ثقة به ولذا استبدلته بناء على رغبته".

الفوز رفع رصيد القادسية للنقطة 68 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد النصر عند النقطة 79 في صدارة جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

الفارق مع الهلال توقف عند 5 نقاط مع خوض الهلال لمباراة أقل ومع وجود مباراة منتظرة بين الفريقين في الجولة قبل الأخيرة.

وسيلعب النصر مباراته المقبلة ضد الشباب يوم الخميس 7 مايو، بينما يلتقي القادسية مع الفيحاء يوم السبت 9 مايو.