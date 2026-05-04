أربيلوا: يؤلمني أن لاعبي الفرق الأخرى يركضون أكثر منا.. وهذا رأيي في سفر مبابي

الإثنين، 04 مايو 2026 - 00:39

كتب : FilGoal

أربيلوا

يرى ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد أن جميع الفرق يركض لاعبيهم أكثر من لاعبي فريق.

ألفارو أربيلوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وفاز ريال مدريد على إسبانيول بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 34 من الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "تنتظرنا مباراة كبرى أمام منافس يقدم مستويات جيدة جدا، هي مباراة خاصة للجماهير ولنا أيضا، سنرتاح جيدا لنبدأ التحذير لهذه المباراة بشكل ممتاز".

أخبار متعلقة:
أربيلوا: التعاقد مع مورينيو؟ المستقبل بالنسبة لي هو غدا فقط أربيلوا: نشعر بخيبة أمل بسب أخطاء التحكيم.. ولا أعلم شيء عن حالة مبابي كادينا سير: توتر مع أربيلوا يضع سيبايوس على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد مؤتمر أربيلوا: يجب أن ننتصر في مبارياتنا المقبلة.. وعدم الفوز مسؤوليتي أولا

وواصل "فينيسيوس قدم مباراة أخرى رائعة، لقد تمكن من التسجيل وقدم تمريرات حاسمة وشكل خطورة مستمرة دائما بمجرد استلامه للكرة، لقد كان قائد الفريق مرة أخرى".

واستمر "لقد تحدث معي هاوسن عن الخروج بشباك نظيفة، لقد غبنا عن ذلك الأمر لفترة طويلة وهو أمر مهم للغاية، سعيد بالفوز وقد فرضنا سيطرتنا وعملنا بشكل جيد".

وتابع "فينيسيوس أفضل بدون مبابي؟ من السهل تقييم ذلك، لقد قدم مباراة كبيرة أخرى بهدفين رائعين وكان شرسكا وذكيا وشجاعا ومثابرا، كما ساعد في الجفاع وهو أمر أشكره عليه دائما، إنه لاعب رائع وقائد بالفطرة والجميع يحبه".

وعن سفر مبابي قال: "كل خطط تأهيل المصابين تخضع لإشراف ومسؤولية الخدمات الطبية في النادي، هم من يحددون متى عليهم التواجد وبناء على ذلك كل لاعب حر في التصرف بوقت فراغه كيفما يشاء".

وشدد "لا أحب المقارنات بين اللاعبين، فنحن بحاجة لهم جميعا، يؤلمني عندما أرى أن جميع الفرق تركض أكثر منا وهذا أمر يجب التركيز عليه، عندما نستحوذ على الكرة يجب أن نتمتع بمرونة أكبر ونحركام هجومية أكثر ونحتاج لالتزام الجميع في الضغط بالدفاع والهجوم، عندما تجتمع الموهبة والاتزام نصبح أفضل فريق في العالم".

وكشف "سنرى الأسبوع هذا الأسبوع حالة مبابي وكيفية تطور إصابته، الأمر ذاته ينطبق على كارباخال، لدي آمال كبيرة في أن يتمكن من اللعب قبل نهاية الموسم وأن ينهي في أرض الملعب، لأنه سيتحق ذلك".

وأردف "لا أشك في التزام أي لاعب، الجميع يدرك مدى أهمية هذه المباريات بالنسبة لنا، ولن يوجد لاعب أكبر من النادي وأعتقد أن اللاعبون يستوعبون ذلك".

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة في المباراة المقبلة، في مواجهة سيتوج فيها برشلونة باللقب رسميا إن لم يحقق ريال مدريد الفوز.

ريال مدريد الدوري الإسباني ألفارو أربيلوا
نرشح لكم
تأجلت احتفالات برشلونة.. ريال مدريد ينتصر على إسبانيول بثنائية فينيسيوس انتهت الدوري الإسباني - إسبانيول (0)-(2) ريال مدريد.. أفراح برشلونة تتأجل اقترب من الهبوط.. هيثم حسن يشارك كبديل في خسارة أوفييدو من بيتيس بثلاثية تشكيل ريال مدريد – دياز وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام إسبانيول تقرير: زملاء مبابي يشعرون بالاستياء بسبب طريقة إدارته للاستشفاء في 15 دقيقة.. ثلاثية حمزة عبد الكريم تقرب برشلونة من لقب دوري الشباب حمزة عبد الكريم أساسي مع شباب برشلونة في مباراة التتويج تقرير: كامافينجا يواجه خطر الغياب عن كأس العالم
أخر الأخبار
الإسماعيلي يحيل ملف فراس شواط إلى الجهة الإدارية المختصة 17 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - جلسة علاجية لـ عمر جابر.. وغلق ملف مباراة الأهلي 25 دقيقة | الدوري المصري
جيسوس: النصر يحتاج للعودة للانتصارات.. ولم نظهر بالصورة المعتادة أمام القادسية 28 دقيقة | سعودي في الجول
أربيلوا: يؤلمني أن لاعبي الفرق الأخرى يركضون أكثر منا.. وهذا رأيي في سفر مبابي 37 دقيقة | الدوري الإسباني
تأجلت احتفالات برشلونة.. ريال مدريد ينتصر على إسبانيول بثنائية فينيسيوس 53 دقيقة | الدوري الإسباني
من مسيرة 13 مباراة إلى بطل إيطاليا.. كيفو يقود إنتر للتتويج بالدوري الـ 21 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - تعرف على طريق ومنافسي الأهلي في المرحلة النهائية لـ BAL ساعة | كرة سلة
كرة سلة - الأهلي يختتم مجموعات BAL بفوز شاق على الفتح الرباطي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528443/أربيلوا-يؤلمني-أن-لاعبي-الفرق-الأخرى-يركضون-أكثر-منا-وهذا-رأيي-في-سفر-مبابي