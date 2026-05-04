أربيلوا: يؤلمني أن لاعبي الفرق الأخرى يركضون أكثر منا.. وهذا رأيي في سفر مبابي

يرى ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد أن جميع الفرق يركض لاعبيهم أكثر من لاعبي فريق.

وفاز ريال مدريد على إسبانيول بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 34 من الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "تنتظرنا مباراة كبرى أمام منافس يقدم مستويات جيدة جدا، هي مباراة خاصة للجماهير ولنا أيضا، سنرتاح جيدا لنبدأ التحذير لهذه المباراة بشكل ممتاز".

وواصل "فينيسيوس قدم مباراة أخرى رائعة، لقد تمكن من التسجيل وقدم تمريرات حاسمة وشكل خطورة مستمرة دائما بمجرد استلامه للكرة، لقد كان قائد الفريق مرة أخرى".

واستمر "لقد تحدث معي هاوسن عن الخروج بشباك نظيفة، لقد غبنا عن ذلك الأمر لفترة طويلة وهو أمر مهم للغاية، سعيد بالفوز وقد فرضنا سيطرتنا وعملنا بشكل جيد".

وتابع "فينيسيوس أفضل بدون مبابي؟ من السهل تقييم ذلك، لقد قدم مباراة كبيرة أخرى بهدفين رائعين وكان شرسكا وذكيا وشجاعا ومثابرا، كما ساعد في الجفاع وهو أمر أشكره عليه دائما، إنه لاعب رائع وقائد بالفطرة والجميع يحبه".

وعن سفر مبابي قال: "كل خطط تأهيل المصابين تخضع لإشراف ومسؤولية الخدمات الطبية في النادي، هم من يحددون متى عليهم التواجد وبناء على ذلك كل لاعب حر في التصرف بوقت فراغه كيفما يشاء".

وشدد "لا أحب المقارنات بين اللاعبين، فنحن بحاجة لهم جميعا، يؤلمني عندما أرى أن جميع الفرق تركض أكثر منا وهذا أمر يجب التركيز عليه، عندما نستحوذ على الكرة يجب أن نتمتع بمرونة أكبر ونحركام هجومية أكثر ونحتاج لالتزام الجميع في الضغط بالدفاع والهجوم، عندما تجتمع الموهبة والاتزام نصبح أفضل فريق في العالم".

وكشف "سنرى الأسبوع هذا الأسبوع حالة مبابي وكيفية تطور إصابته، الأمر ذاته ينطبق على كارباخال، لدي آمال كبيرة في أن يتمكن من اللعب قبل نهاية الموسم وأن ينهي في أرض الملعب، لأنه سيتحق ذلك".

وأردف "لا أشك في التزام أي لاعب، الجميع يدرك مدى أهمية هذه المباريات بالنسبة لنا، ولن يوجد لاعب أكبر من النادي وأعتقد أن اللاعبون يستوعبون ذلك".

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة في المباراة المقبلة، في مواجهة سيتوج فيها برشلونة باللقب رسميا إن لم يحقق ريال مدريد الفوز.