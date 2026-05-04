تأجلت احتفالات برشلونة.. ريال مدريد ينتصر على إسبانيول بثنائية فينيسيوس

آجل ريال مدريد احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني 2025-26 بالفوز على إسبانيول بنتيجة 2-0 في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

سجل ثنائية ريال مدريد: فينيسيوس جونيور.

وانتظرت جماهير برشلونة تعثر ريال مدريد في اللقاء من أجل الاحتفال بلقب الدوري الإسباني.

لكن الفوز أعلن تأجيل الحسم لمباراة الكلاسيكو يوم الأحد المقبل في ملعب كامب نو معقل البلاوجرانا.

ريال مدريد رفع رصيده لـ 77 نقطة بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر برصيد 88 نقطة.

ويحتاج الفريق الكتالوني لفوز في مباراة من آخر 4 لحسم لقب الدوري الإسباني، وربما يصبح التفوق في الكلاسيكو مفتاح التتويج بلقب الدوري الـ 29.

التشكيل

قاد براهيم دياز وفينيسيوس جونيور هجوم الفريق.

وعوض دياز غياب الفرنسي كيليان مبابي بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية ضد ريال بيتيس.

وصف المباراة

رد القائم الأيسر تصويبة قوية من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 8.

وتلقى ريال مدريد ضربة جديدة في خط دفاعه بعد إصابة فيرلاند ميندي في الدقيقة 12.

وخرج الدولي الفرنسي وعوضه فران جارسيا في مركز الظهير الأيسر.

استمر استحواذ ريال مدريد على الكرة.

وفي الدقيقة 26 تحصل عمر الهلالي لاعب إسبانيول على بطاقة حمراء لكن بعد العودة لتقنية الفيديو اكتفى الحكم بالبطاقة الصفراء وتراجع عن قراره.

تواصلت محاولات ريال مدريد في الشوط الأول لكن دون جديد لينتهي بالتعادل 0-0.

وفي الدقيقة 55 سجل فينيسيوس جونيور الهدف الأول من صناعة جونزالو جارسيا.

وبعد 11 دقيقة أَضاف فيني الهدف الثاني بتسديدة قوية سكنت الشباك.

استمرت الدقائق التالية دون جديد ليحقق ريال مدريد فوزا يُؤجل فيه احتفال برشلونة باللقب.