تأجلت احتفالات برشلونة.. ريال مدريد ينتصر على إسبانيول بثنائية فينيسيوس

الإثنين، 04 مايو 2026 - 00:23

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

آجل ريال مدريد احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني 2025-26 بالفوز على إسبانيول بنتيجة 2-0 في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

سجل ثنائية ريال مدريد: فينيسيوس جونيور.

وانتظرت جماهير برشلونة تعثر ريال مدريد في اللقاء من أجل الاحتفال بلقب الدوري الإسباني.

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد – دياز وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام إسبانيول تقرير: كارباخال يواجه شبح لعنة شارة القيادة في ريال مدريد قائمة ريال مدريد - 7 غيابات أمام إسبانيول أس: ريال مدريد تواصل مع زيدان من أجل تدريبه في ديسمبر الماضي ولكن

لكن الفوز أعلن تأجيل الحسم لمباراة الكلاسيكو يوم الأحد المقبل في ملعب كامب نو معقل البلاوجرانا.

ريال مدريد رفع رصيده لـ 77 نقطة بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر برصيد 88 نقطة.

ويحتاج الفريق الكتالوني لفوز في مباراة من آخر 4 لحسم لقب الدوري الإسباني، وربما يصبح التفوق في الكلاسيكو مفتاح التتويج بلقب الدوري الـ 29.

التشكيل

قاد براهيم دياز وفينيسيوس جونيور هجوم الفريق.

وعوض دياز غياب الفرنسي كيليان مبابي بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية ضد ريال بيتيس.

Image

وصف المباراة

رد القائم الأيسر تصويبة قوية من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 8.

وتلقى ريال مدريد ضربة جديدة في خط دفاعه بعد إصابة فيرلاند ميندي في الدقيقة 12.

وخرج الدولي الفرنسي وعوضه فران جارسيا في مركز الظهير الأيسر.

استمر استحواذ ريال مدريد على الكرة.

وفي الدقيقة 26 تحصل عمر الهلالي لاعب إسبانيول على بطاقة حمراء لكن بعد العودة لتقنية الفيديو اكتفى الحكم بالبطاقة الصفراء وتراجع عن قراره.

تواصلت محاولات ريال مدريد في الشوط الأول لكن دون جديد لينتهي بالتعادل 0-0.

وفي الدقيقة 55 سجل فينيسيوس جونيور الهدف الأول من صناعة جونزالو جارسيا.

وبعد 11 دقيقة أَضاف فيني الهدف الثاني بتسديدة قوية سكنت الشباك.

استمرت الدقائق التالية دون جديد ليحقق ريال مدريد فوزا يُؤجل فيه احتفال برشلونة باللقب.

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد الدوري الإسباني برشلونة
نرشح لكم
أربيلوا: يؤلمني أن لاعبي الفرق الأخرى يركضون أكثر منا.. وهذا رأيي في سفر مبابي انتهت الدوري الإسباني - إسبانيول (0)-(2) ريال مدريد.. أفراح برشلونة تتأجل اقترب من الهبوط.. هيثم حسن يشارك كبديل في خسارة أوفييدو من بيتيس بثلاثية تشكيل ريال مدريد – دياز وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام إسبانيول تقرير: زملاء مبابي يشعرون بالاستياء بسبب طريقة إدارته للاستشفاء في 15 دقيقة.. ثلاثية حمزة عبد الكريم تقرب برشلونة من لقب دوري الشباب حمزة عبد الكريم أساسي مع شباب برشلونة في مباراة التتويج تقرير: كامافينجا يواجه خطر الغياب عن كأس العالم
أخر الأخبار
الإسماعيلي يحيل ملف فراس شواط إلى الجهة الإدارية المختصة 15 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - جلسة علاجية لـ عمر جابر.. وغلق ملف مباراة الأهلي 23 دقيقة | الدوري المصري
جيسوس: النصر يحتاج للعودة للانتصارات.. ولم نظهر بالصورة المعتادة أمام القادسية 26 دقيقة | سعودي في الجول
أربيلوا: يؤلمني أن لاعبي الفرق الأخرى يركضون أكثر منا.. وهذا رأيي في سفر مبابي 35 دقيقة | الدوري الإسباني
تأجلت احتفالات برشلونة.. ريال مدريد ينتصر على إسبانيول بثنائية فينيسيوس 51 دقيقة | الدوري الإسباني
من مسيرة 13 مباراة إلى بطل إيطاليا.. كيفو يقود إنتر للتتويج بالدوري الـ 21 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - تعرف على طريق ومنافسي الأهلي في المرحلة النهائية لـ BAL ساعة | كرة سلة
كرة سلة - الأهلي يختتم مجموعات BAL بفوز شاق على الفتح الرباطي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528442/تأجلت-احتفالات-برشلونة-ريال-مدريد-ينتصر-على-إسبانيول-بثنائية-فينيسيوس