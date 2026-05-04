من مسيرة 13 مباراة إلى بطل إيطاليا.. كيفو يقود إنتر للتتويج بالدوري الـ 21

الإثنين، 04 مايو 2026 - 00:12

كتب : محمد رؤوف

كريستيان كيفو - إنتر

توج إنتر ببطولة الدوري الإيطالي بعد الفوز على منافسه بارما بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 35.

وحسم إنتر لقب الدوري الـ 21 في مسيرته.

وأصبح الفارق بين إنتر ونابولي الوصيف 12 نقطة.

وقاد كريستيان كيفو مدرب إنتر الفريق للتتويج بلقب الدوري بخبرة 13 مباراة خلال تجربته الوحيدة على مستوى الفريق الأول وذلك مع بارما.

ودرب كيفو فريق بارما في الموسم الماضي خلال الـ 13 مباراة الأخيرة من الدوري الإيطالي إذ كان يحتل المركز الـ 18 المؤدي إلى الهبوط وتمكن من إنقاذه واستمراره في Serie A.

وعلى الجانب الآخر، رحل سيموني إنزاجي من تدريب النيراتزوري إلى الهلال السعودي، ليضع إدارة إنتر في قرار صعب لاختيار المدرب البديل.

ووقع الاختيار على كيفو الذي درب الفئات العمرية المختلفة لإنتر.

وتمكن كيفو من التفوق على أنطونيو كونتي مدرب نابولي وحامل اللقب، وأيضا على ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان.

كريستيان كيفو حقق الدوري الإيطالي مع إنتر كلاعب وكمدرب لأول مرة منذ أرماندو كاستيلاتزي عام 1938 أي منذ 88 عاما.

وأصبح كيفو خامس مدرب في تاريخ إنتر الذي يتوج بالدوري في أول موسم له.

ووصل إنتر إلى النقطة 82، بينما توقف رصيد بارما عند النقطة 42 في المركز الـ 12.

وصف المباراة

ضغط إنتر منذ بداية المباراة من أجل قتلها مبكرا، لكن دون خطورة كبيرة على مرمى بارما.

وفي الدقيقة 28 سدد باريلا كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ترتطم في العارضة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول أحرز تورام الهدف الأول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 78 سدد لاوتارو مارتينيز كرة تصدى لها سوزوكي حارس بارما.

وبعد دقيقتين ضاعف هنريك مخيتاريان الفارق بعد تسديدة عقب عرضية أرضية من لاوتارو.

وفي الدقيقة 85 سجل بارما هدفا لكن لم يحتسب لداعي التسلل.

وحافظ إنتر على نتيجته حتى أعلن الحكم نهاية المباراة.

