كرة سلة - الأهلي يختتم مجموعات BAL بفوز شاق على الفتح الرباطي

الأحد، 03 مايو 2026 - 23:43

كتب : عمرو عبد المنعم

زاك لوفتون - فريق الأهلي كرة سلة

اختتم الأهلي مشواره في بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL بالفوز على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 77-71 في ختام مرحلة المجموعات التي أقيمت في المغرب.

وضمت مجموعة الأهلي كل من الفتح الرباطي (المغرب) - جي سي كينجز (كوت ديفوار) - الإفريقي (تونس) - ماكتاون فلايرز (نيجيريا) - فالي دي داكار (السنغال).

وحجز الأهلي بطاقة تأهله بشكل مبكر قبل جولة على نهاية مبارياته في مرحلة المجموعات.

واحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته خلف الإفريقي التونسي فيما ظل الفتح الرباطي في المركز الرابع.

وتقام نهائيات البطولة في كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.

وسيلتقي الأهلي مع فالي دي داكار السنغالي في ربع النهائي للمنافسة على لقب النسخة السادسة من البطولة.

وصف المباراة

انتهى الربع الأول من البطولة بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 10-10.

وظل مستمرا في الربع الثاني الذي انتهى بالتعادل 24-24.

وتقدم الأهلي في الربع الثالث واختتمه بفارق 8 نقاط بنتيجة 46-38.

وعاد الفريق المغربي في النتيجة في الربع الرابع بـ 57-57.

وخاض الفريقان شوطا إضافيا من 5 دقائق محققا الفوز بفارق 6 نقاط بنتيجة 77-71.

