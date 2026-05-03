الدوري في خطر؟ القادسية يهزم النصر ويمهد الفرصة للهلال

الأحد، 03 مايو 2026 - 23:21

كتب : FilGoal

مصعب الجوير - القادسية

حقق القادسية الفوز على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة 31 من الدوري السعودي.

الفوز رفع رصيد القتادسية للنقطة 68 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد النصر عند النقطة 79 في صدارة جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني.

الفارق مع الهلال توقف عند 5 نقاط مع خوض الهلال لمباراة أقل ومع وجود مباراة منتظرة بين الفريقين في الجولة قبل الأخيرة.

تقدم محمد أبو الشامات بالهدف الأول للقادسية بالدقيقة 24 من عمرالمباراة.

وتعادل النصر عن طريق جواو فيليكس بالدقيقة 37 بعد تمريرة من مارسيلو بروزوفيتش.

وبالدقيقة 55 سجل مصعب الجوير الهدف الثاني للقادسية بعد دربكة داخل منطقة الجزاء.

وأضاف جوليان كوينونيس الهدف الثالث للقادسية بالدقيقة 78.

وسيلعب النصر مباراته المقبلة ضد الشباب يوم الخميس 7 مايو، بينما يلتقي القادسية مع الفيحاء يوم السبت 9 مايو.

