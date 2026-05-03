نائب رئيس سموحة: نحلم بالفوز على الزمالك.. ولن نرصد مكافآت خاصة لمباراة بعينها

يأمل عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة تحقيق الفوز على الزمالك وتقديم أداءً كبيرا مثلما فعل الفريق ضد الأهلي.

ويستعد سموحة لمواجهة الزمالك في الجولة السادسة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل.

وقال نائب رئيس نادي سموحة عبر قناة أون سبورت: "ننتظر من لاعبي فريقنا تقديم أداءً عاليا جدا أمام الزمالك، وهو منافس كبير، وأتمنى تكرار نفس الأداء الذي قدمناه ضد الأهلي أمام الزمالك".

وأضاف "نحلم بالفوز على الزمالك خاصة أنه من أقوى الأندية المصرية، ولن نضع ضغوطا على اللاعبين، وسنوفر لهم كل شيء".

وتابع "كرة القدم تُعامل في سموحة نفس معاملة باقي الرياضات".

وأردف "سنحاول الحفاظ على بعض اللاعبين، وسنحاول تدعيم المراكز التي تحتاج لدعم".

وواصل "نجهز أنفسنا لخوض مباراة جيدة ونريد الاستمتاع بها أمام الزمالك، واللاعب نفسه يبذل قصارى جهده في المباريات الكبيرة ليظهر أمام الجماهير بأفضل طريقة".

وأتم "وضعنا مكافأة خاصة لجميع المباريات في المرحلة النهائية من الدوري وليس لمباراة بعينها".

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة 5

1 الزمالك: 50 نقطة من 24 مباراة

2 بيراميدز: 50 نقطة من 24 مباراة

3 الأهلي: 47 نقطة من 24 مباراة

وماذا عن المباريات المتبقية لكل فريق؟

1) الزمالك: سموحة – سيراميكا كليوباترا

2) بيراميدز: سيراميكا كليوباترا – سموحة

3) الأهلي: إنبي – المصري