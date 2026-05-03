نائب رئيس سموحة: نحلم بالفوز على الزمالك.. ولن نرصد مكافآت خاصة لمباراة بعينها

الأحد، 03 مايو 2026 - 23:03

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

يأمل عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة تحقيق الفوز على الزمالك وتقديم أداءً كبيرا مثلما فعل الفريق ضد الأهلي.

ويستعد سموحة لمواجهة الزمالك في الجولة السادسة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل.

وقال نائب رئيس نادي سموحة عبر قناة أون سبورت: "ننتظر من لاعبي فريقنا تقديم أداءً عاليا جدا أمام الزمالك، وهو منافس كبير، وأتمنى تكرار نفس الأداء الذي قدمناه ضد الأهلي أمام الزمالك".

أخبار متعلقة:
الزمالك يعلن توفير 25 حافلة لنقل الجماهير إلى برج العرب لمواجهة سموحة مدرب سموحة لـ في الجول: مباراة الزمالك مثل أي مواجهة أخرى.. ونعاني من هذه الغيابات الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد سموحة والقناة الناقلة بعد 6 مباريات دون فوز.. سيراميكا يزاحم ثلاثي القمة عقب الانتصار على سموحة

وأضاف "نحلم بالفوز على الزمالك خاصة أنه من أقوى الأندية المصرية، ولن نضع ضغوطا على اللاعبين، وسنوفر لهم كل شيء".

وتابع "كرة القدم تُعامل في سموحة نفس معاملة باقي الرياضات".

وأردف "سنحاول الحفاظ على بعض اللاعبين، وسنحاول تدعيم المراكز التي تحتاج لدعم".

وواصل "نجهز أنفسنا لخوض مباراة جيدة ونريد الاستمتاع بها أمام الزمالك، واللاعب نفسه يبذل قصارى جهده في المباريات الكبيرة ليظهر أمام الجماهير بأفضل طريقة".

وأتم "وضعنا مكافأة خاصة لجميع المباريات في المرحلة النهائية من الدوري وليس لمباراة بعينها".

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة 5

1 الزمالك: 50 نقطة من 24 مباراة

2 بيراميدز: 50 نقطة من 24 مباراة

3 الأهلي: 47 نقطة من 24 مباراة

وماذا عن المباريات المتبقية لكل فريق؟

1) الزمالك: سموحة – سيراميكا كليوباترا

2) بيراميدز: سيراميكا كليوباترا – سموحة

3) الأهلي: إنبي – المصري

سموحة الدوري المصري الزمالك الأهلي
نرشح لكم
الإسماعيلي يحيل ملف فراس شواط إلى الجهة الإدارية المختصة مران الزمالك - جلسة علاجية لـ عمر جابر.. وغلق ملف مباراة الأهلي الشريعي: قائمة إنبي لمواجهة الأهلي ستضم لاعبا مواليد 2007 البنك الأهلي يقلب تأخره لفوز قاتل على مودرن سبورت غزل المحلة يتعادل مع الإسماعيلي ويعادل رقمه القياسي خبر في الجول – زيزو وياسر إبراهيم يشاركان في تدريبات الأهلي.. وموقفهما من لقاء إنبي في 6 نقاط.. بيراميدز يتقدم بشكوى ضد أمين عمر رغم الفوز على إنبي انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الإسماعيلي
أخر الأخبار
الإسماعيلي يحيل ملف فراس شواط إلى الجهة الإدارية المختصة ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - جلسة علاجية لـ عمر جابر.. وغلق ملف مباراة الأهلي ساعة | الدوري المصري
جيسوس: النصر يحتاج للعودة للانتصارات.. ولم نظهر بالصورة المعتادة أمام القادسية ساعة | سعودي في الجول
أربيلوا: يؤلمني أن لاعبي الفرق الأخرى يركضون أكثر منا.. وهذا رأيي في سفر مبابي 2 ساعة | الدوري الإسباني
تأجلت احتفالات برشلونة.. ريال مدريد ينتصر على إسبانيول بثنائية فينيسيوس 2 ساعة | الدوري الإسباني
من مسيرة 13 مباراة إلى بطل إيطاليا.. كيفو يقود إنتر للتتويج بالدوري الـ 21 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - تعرف على طريق ومنافسي الأهلي في المرحلة النهائية لـ BAL 2 ساعة | كرة سلة
كرة سلة - الأهلي يختتم مجموعات BAL بفوز شاق على الفتح الرباطي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528437/نائب-رئيس-سموحة-نحلم-بالفوز-على-الزمالك-ولن-نرصد-مكافآت-خاصة-لمباراة-بعينها