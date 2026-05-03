الانتصار الثاني تواليا.. توتنام يفوز على أستون فيلا ويعزز حظوظه بتجنب الهبوط

الأحد، 03 مايو 2026 - 22:57

كتب : FilGoal

ريتشارلسون

حقق توتنام انتصارا هاما أمام أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة 35 في الدوري الإنجليزي.

وسجل ثنائية توتنام كونور جالاجير، وريتشارلسون، وسجل هدف أستون فيلا إيميليانو بوينديا.

وابتعد توتنام عن وست هام أقرب الهابطين بنقطة واحدة.

ورفع توتنام رصيده للنقطة 37 في المركز السابع عشر، وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 58 في المركز الخامس.

سجل كونور جالاجير الهدف الأول بعد مرور 12 دقيقة بتسديدة صاروخية سكنت شباك إيميليانو مارتينز حارس أستون فيلا.

وعزز تقدم توتنام ريتشارلسون برأسية مميزة سكنت شباك أستون فيلا في الدقيقة 25.

وأحرز بوينديا في الثواني الأخيرة هدف تقليص الفارق برأسية مميزة لكنها لم تكن كافية للعودة.

ليحقق توتنام انتصارا هاما في مشوار الفريق للابتعاد عن الهبوط في انتظار أخر ثلاث جولات أمام ليدز يونايتد، وتشيلسي، وإيفرتون.

