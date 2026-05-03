البنك الأهلي يقلب تأخره لفوز قاتل على مودرن سبورت

خطف البنك الأهلي الفوز في الثواني الأخيرة على حساب مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

سجل لمودرن سبورت رشاد المتولي، فيما سجل للبنك الأهلي كل من أحمد ياسر ريان وياو أنور.

وتقدم مودرن في الشوط الأول بهدف في الدقيقة 26 من تصويبة مدوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني قلب البنك الطاولة بهدف في الدقيقة 76 عن طريق أحمد ريان بعد ركنية نفذها أحمد متعب وأودعها في الشباك برأسية.

وانفرد ريان بصدارة هدافي الدوري المصري برصيد 11 هدفا.

وفي الدقيقة 90+3 خطف ياو أنور الفوز للبنك بعد تصويبة ارتدت من الحارس متابعا الكرة في الشباك.

الفوز رفع رصيد البنك لـ 42 نقطة في المركز التاسع، بفارق نقطتين عن وادي دجلة الثامن الذي يستعد للقاء الاتحاد السكندري.

فيما تلقى مودرن هزيمة أوقفت رصيد الفريق عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر.