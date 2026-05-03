غزل المحلة يتعادل مع الإسماعيلي ويعادل رقمه القياسي

الأحد، 03 مايو 2026 - 22:27

كتب : FilGoal

غزل المحلة ضد الإسماعيلي

حطم غزل المحلة الرقم القياسي كأكثر الفرق تعادلا في الدوري المصري الممتاز.

وتعادل غزل المحلة مع الإسماعيلي بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب المحلة بالجولة الثامنة من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري.

بذلك التعادل وصل غزل المحلة للتعادل رقم 19 في الدوري المصري منذ بداية الموسم ليعادل الرقم القياسي كأكثر من تعادل في موسم واحد من الدوري المصري.

الرقم كان يحمله الإسماعيلي بموسم 2014/2015 ب 19 تعادلا قبل أن يحطمه.

ويملك غزل المحلة الفرص للانفراد بالرقم القياسي، إذ يتبقى له 5 مباريات على نهاية الموسم.

التعادل رفع رصيد غزل المحلة للنقطة 31 في المركز السادس بمجموعة تفادي الهبوط، كما ارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة 18 في المركز الأـخير بفارق 10 نقاط عن مراكز تفادي الهبوط.

الإسماعيلي كان صاحب الفرصة الأولى للتسجيل بالدقيقة 15 ولكن عامر عامر تألق على مرتين.

وطالب الإسماعيلي باحتساب ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

ولم يحدث أي جديد في الشوط الثاني من كلاالفريقين لتنتهي المباراة بدون أهداف.

وسيلعب غزل المحلة مباراته المقبلة ضد طلائع الجيش يوم الخميس 7 مايو، بينما يلتقي الإسماعيلي مع البنك الأهلي بنفس اليوم.

انتهت الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الإسماعيلي
