مباشر الدوري الإسباني - إسبانيول (0)-(2) ريال مدريد.. جووووول فينيسيوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إسبانيول أمام ريال مدريد في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الترتيب برصيد 74 نقطة، وفي حال عدم فوزه على إسبانيول، سيعلن برشلونة بطلا للدوري.

ويأتي إسبانيول في المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.

ق 66: جووووووووول فينيسيوس بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 55: جووووووووول فينينسيوس جونيور بعد مراوغة وتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 26: الحكم يتراجع عن الطرد ويمنح للهلالي بطاقة صفراء بعد العودة للفيديو.

ق 25: طرد لعمر الهلالي بعد تدخل على فينيسيوس.

ق 14: ميندي يتعرض للإصابة وتم استبداله بفران جارسيا.

ق 8: تسديدة من فينيسيوس ترتطم في القائم.

انطلاق المباراة