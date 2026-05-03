انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (2)-(0) بارما.. النيراتزوري بطل إيطاليا
الأحد، 03 مايو 2026 - 21:58
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر أمام بارما في الجولة 35 من الدوري الإيطالي.
ويحتاج إنتر إلى التعادل أو الفوز للتتويج بالدوري الـ 21 في تاريخه.
انتهت
ق 85: هدف لبارما ولكن لم يحتسب لداعي التسلل.
ق 80: جوووووووول مخيتاريان بعد تسديدة عقب عرضية أرضية من لاوتارو.
ق 78: تسديدة خطيرة من لاوتارو تصدى لها الحارس.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+1: جووووووووووول تورام بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 28: تسديدة صاروخية من باريلا من داخل منطقة الجزاء ترتطم في العارضة.
انطلاق المباراة
