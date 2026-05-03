انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (2)-(0) بارما.. النيراتزوري بطل إيطاليا

الأحد، 03 مايو 2026 - 21:58

كتب : FilGoal

بيوتر زيلينسكي - إنتر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر أمام بارما في الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

ويحتاج إنتر إلى التعادل أو الفوز للتتويج بالدوري الـ 21 في تاريخه.

لمتابعة المباراة من هنا

---------------------------------------

انتهت

ق 85: هدف لبارما ولكن لم يحتسب لداعي التسلل.

ق 80: جوووووووول مخيتاريان بعد تسديدة عقب عرضية أرضية من لاوتارو.

ق 78: تسديدة خطيرة من لاوتارو تصدى لها الحارس.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+1: جووووووووووول تورام بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 28: تسديدة صاروخية من باريلا من داخل منطقة الجزاء ترتطم في العارضة.

انطلاق المباراة

إنتر بارما الدوري الإيطالي
نرشح لكم
الانتصار الثاني تواليا.. توتنام يفوز على أستون فيلا ويعزز حظوظه بتجنب الهبوط مباشر الدوري الإسباني - إسبانيول (0)-(2) ريال مدريد.. جووووول فينيسيوس سلوت: التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في المباريات الكبيرة كاريك: تجاوزنا التحديات بترابطنا.. وسيسكو يعاني من إصابة انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1)-(2) توتنام.. انتصار ثمين تشكيل ريال مدريد – دياز وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام إسبانيول ماينو: نتبع كاريك دائما وسنقاتل من أجله.. وحققت حلمي بالتسجيل في ليفربول سوبوسلاي: التفاصيل الصغيرة كلفتنا المباراة.. ونركز على المباريات المتبقية
أخر الأخبار
الدوري في خطر؟ القادسية يهزم النصر ويمهد الفرصة للهلال 21 دقيقة | سعودي في الجول
نائب رئيس سموحة: نحلم بالفوز على الزمالك.. ولن نرصد مكافآت خاصة لمباراة بعينها 39 دقيقة | الدوري المصري
الشريعي: قائمة إنبي لمواجهة الأهلي ستضم لاعبا مواليد 2007 39 دقيقة | الدوري المصري
الانتصار الثاني تواليا.. توتنام يفوز على أستون فيلا ويعزز حظوظه بتجنب الهبوط 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
البنك الأهلي يقلب تأخره لفوز قاتل على مودرن سبورت 53 دقيقة | الدوري المصري
غزل المحلة يتعادل مع الإسماعيلي ويعادل رقمه القياسي ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - إسبانيول (0)-(2) ريال مدريد.. جووووول فينيسيوس ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (2)-(0) بارما.. النيراتزوري بطل إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528431/مباشر-الدوري-الإيطالي-إنتر-1-0-بارما-بداية-الشوط-الثاني