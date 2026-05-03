انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (2)-(0) بارما.. النيراتزوري بطل إيطاليا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر أمام بارما في الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

ويحتاج إنتر إلى التعادل أو الفوز للتتويج بالدوري الـ 21 في تاريخه.

انتهت

ق 85: هدف لبارما ولكن لم يحتسب لداعي التسلل.

ق 80: جوووووووول مخيتاريان بعد تسديدة عقب عرضية أرضية من لاوتارو.

ق 78: تسديدة خطيرة من لاوتارو تصدى لها الحارس.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+1: جووووووووووول تورام بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 28: تسديدة صاروخية من باريلا من داخل منطقة الجزاء ترتطم في العارضة.

انطلاق المباراة