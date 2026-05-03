انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (2)-(0) بارما.. النيراتزوري بطل إيطاليا

الأحد، 03 مايو 2026 - 21:58

كتب : FilGoal

بيوتر زيلينسكي - إنتر

ويحتاج إنتر إلى التعادل أو الفوز للتتويج بالدوري الـ 21 في تاريخه.

انتهت

ق 85: هدف لبارما ولكن لم يحتسب لداعي التسلل.

ق 80: جوووووووول مخيتاريان بعد تسديدة عقب عرضية أرضية من لاوتارو.

ق 78: تسديدة خطيرة من لاوتارو تصدى لها الحارس.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+1: جووووووووووول تورام بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 28: تسديدة صاروخية من باريلا من داخل منطقة الجزاء ترتطم في العارضة.

انطلاق المباراة

