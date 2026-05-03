اقترب من الهبوط.. هيثم حسن يشارك كبديل في خسارة أوفييدو من بيتيس بثلاثية

تعرض ريال أوفييدو لخسارة كبيرة أمام ريال بيتيس بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب لا كارتوخا بالجولة 34 من الدوري الإسباني.

هيثم حسن النادي : ريال أوفييدو ريال أوفييدو

المباراة شهدت مشاركة هيثم حسن ضمن صفوف ريال أوفييدو كبديل بالدقيقة 64.

وتوقف رصيد أوفييدو عند النقطة 28 في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 8 نقاط عن ألافيس صاحب المركز الـ 18 غير المؤدي للهبوط.

وأصبح أوفييدو على بعد 5 نقاط فقط سواء خسرهم أو حصل عليهم منافسيه للهبوط بشكل رسمي للدرجة الثانية.

بينما ارتفع رصيد بيتيس للنقطة 53 في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي.

تقدم كوتشو هيرنانديز لبيتيس بالهدف الأول بعد عرضية من بابلو فورنالس بالدقيقة 22.

وأضاف عبد الصمد الزلزولي الهدف الثاني قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول مستغلا تمريرة من أنتوني داخل منطقة الجزاء ليسجل بلمسة واحدة.

وبنفس الطريقة سجل كوتشو هيرنانديز الهدف الثالث لبيتيس بالدقيقة 58 ولكن بعرضية من الزلزولي.

وشارك حسن بالدقيقة 64 أثناء تأخر فريقه بثلاثية ولكنه برفقة فريقه لم يقدموا جديد لتنتهي المباراة بثلاثية دون رد.

وسيلعب أوفييدو مباراته المقبلة بالدوري ضد خيتافي يوم الأحد 10 مايو، بينما يلتقي بيتيس مع ريال سوسيداد يوم السبت على ملعب ريالي أرينا.