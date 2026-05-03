اقترب من الهبوط.. هيثم حسن يشارك كبديل في خسارة أوفييدو من بيتيس بثلاثية

الأحد، 03 مايو 2026 - 21:45

كتب : FilGoal

هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو

تعرض ريال أوفييدو لخسارة كبيرة أمام ريال بيتيس بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب لا كارتوخا بالجولة 34 من الدوري الإسباني.

هيثم حسن

النادي : ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

المباراة شهدت مشاركة هيثم حسن ضمن صفوف ريال أوفييدو كبديل بالدقيقة 64.

وتوقف رصيد أوفييدو عند النقطة 28 في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 8 نقاط عن ألافيس صاحب المركز الـ 18 غير المؤدي للهبوط.

أخبار متعلقة:
عاد أساسي بعد 6 مباريات.. هيثم حسن يشارك في خسارة أوفييدو من إلتشي تشكيل أوفييدو - لأول مرة بعد 6 مباريات.. هيثم حسن أساسي ضد إلتشي أول الخيارات البديلة.. هيثم حسن يشارك في تعادل ريال أوفييدو أمام فياريال هيثم حسن يشارك في فوز أوفييدو على سيلتا فيجو ويقترب من مراكز البقاء

وأصبح أوفييدو على بعد 5 نقاط فقط سواء خسرهم أو حصل عليهم منافسيه للهبوط بشكل رسمي للدرجة الثانية.

بينما ارتفع رصيد بيتيس للنقطة 53 في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي.

تقدم كوتشو هيرنانديز لبيتيس بالهدف الأول بعد عرضية من بابلو فورنالس بالدقيقة 22.

وأضاف عبد الصمد الزلزولي الهدف الثاني قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول مستغلا تمريرة من أنتوني داخل منطقة الجزاء ليسجل بلمسة واحدة.

وبنفس الطريقة سجل كوتشو هيرنانديز الهدف الثالث لبيتيس بالدقيقة 58 ولكن بعرضية من الزلزولي.

وشارك حسن بالدقيقة 64 أثناء تأخر فريقه بثلاثية ولكنه برفقة فريقه لم يقدموا جديد لتنتهي المباراة بثلاثية دون رد.

وسيلعب أوفييدو مباراته المقبلة بالدوري ضد خيتافي يوم الأحد 10 مايو، بينما يلتقي بيتيس مع ريال سوسيداد يوم السبت على ملعب ريالي أرينا.

ريال بيتيس الدوري الإسباني هيثم حسن ريال أوفييدو
نرشح لكم
أربيلوا: يؤلمني أن لاعبي الفرق الأخرى يركضون أكثر منا.. وهذا رأيي في سفر مبابي تأجلت احتفالات برشلونة.. ريال مدريد ينتصر على إسبانيول بثنائية فينيسيوس انتهت الدوري الإسباني - إسبانيول (0)-(2) ريال مدريد.. أفراح برشلونة تتأجل تشكيل ريال مدريد – دياز وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام إسبانيول تقرير: زملاء مبابي يشعرون بالاستياء بسبب طريقة إدارته للاستشفاء في 15 دقيقة.. ثلاثية حمزة عبد الكريم تقرب برشلونة من لقب دوري الشباب حمزة عبد الكريم أساسي مع شباب برشلونة في مباراة التتويج تقرير: كامافينجا يواجه خطر الغياب عن كأس العالم
أخر الأخبار
الإسماعيلي يحيل ملف فراس شواط إلى الجهة الإدارية المختصة 16 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - جلسة علاجية لـ عمر جابر.. وغلق ملف مباراة الأهلي 25 دقيقة | الدوري المصري
جيسوس: النصر يحتاج للعودة للانتصارات.. ولم نظهر بالصورة المعتادة أمام القادسية 28 دقيقة | سعودي في الجول
أربيلوا: يؤلمني أن لاعبي الفرق الأخرى يركضون أكثر منا.. وهذا رأيي في سفر مبابي 37 دقيقة | الدوري الإسباني
تأجلت احتفالات برشلونة.. ريال مدريد ينتصر على إسبانيول بثنائية فينيسيوس 53 دقيقة | الدوري الإسباني
من مسيرة 13 مباراة إلى بطل إيطاليا.. كيفو يقود إنتر للتتويج بالدوري الـ 21 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - تعرف على طريق ومنافسي الأهلي في المرحلة النهائية لـ BAL ساعة | كرة سلة
كرة سلة - الأهلي يختتم مجموعات BAL بفوز شاق على الفتح الرباطي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528430/اقترب-من-الهبوط-هيثم-حسن-يشارك-كبديل-في-خسارة-أوفييدو-من-بيتيس-بثلاثية