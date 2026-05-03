خبر في الجول – زيزو وياسر إبراهيم يشاركان في تدريبات الأهلي.. وموقفهما من لقاء إنبي

الأحد، 03 مايو 2026 - 21:23

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الأهلي - بيراميدز

شارك أحمد سيد "زيزو" وياسر إبراهيم في تدريبات الأهلي قبل مواجهة إنبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه إنبي في المباراة التي ستجمعهما الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com الثنائي زيزو وياسر إبراهيم شارك في تدريبات الأهلي بشكل طبيعي وتأكد جاهزيته لمباراة إنبي.

وسيعود يوسف بلعمري للمشاركة في التدريبات غدا الاثنين.

وكان زيزو قد اشتكى من إصابة عضلية عقب مباراة الزمالك، لكنه أصبح جاهزا لخوض لقاء إنبي.

بينما تعرض ياسر إبراهيم لكدمة قوية في الضلع في مباراة الفريق ضد بيراميدز.

وعانى بلعمري من إصابة بتمزق في العضلة الضامة.

وأشعل الأهلي صراع القمة قبل جولتين على النهاية، إذ يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 50 نقطة ويليه بيراميدز بنفس الرصيد لكن المواجهات المباشرة في صالح الأبيض.

ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 47 نقطة وعادت آماله مجددا للمنافسة على اللقب في الأنفاس الأخيرة.

ويحتل إنبي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة.

