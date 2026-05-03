كاريك: تجاوزنا التحديات بترابطنا.. وسيسكو يعاني من إصابة
الأحد، 03 مايو 2026 - 21:10
كتب : FilGoal
أوضح مايكل كاريك المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه تجاوز التحديات عن طريق ترابطه.
وقال المدرب الإنجليزي خلال سكاي سبورتس: "لعبنا بشكل جيد ضد ليفربول بسبب جودة الجهاز الفني واللاعبين وترابطنا الذي من خلاله تجاوزنا التحديات الصعبة".
وأضاف "كان تركيزنا على العمل بدون كرة، أحرزنا الكثير من الأهداف واستطعنا التسجيل في الـ 5 مباريات الماضية".
وأكمل "بنيامين سيسكو يعاني من إصابة في الساق منذ فترة، وتعرض لاصطدام في المنطقة التي يشعر فيها بالألم".
وأتم "نريد الاستمرار في التحسن، لا يمكن التقليل مما قدمه اللاعبون".
