كاريك: تجاوزنا التحديات بترابطنا.. وسيسكو يعاني من إصابة

الأحد، 03 مايو 2026 - 21:10

كتب : FilGoal

مايكل كاريك - مانشستر يونايتد

أوضح مايكل كاريك المدير الفني لمانشستر يونايتد أن فريقه تجاوز التحديات عن طريق ترابطه.

وقال المدرب الإنجليزي خلال سكاي سبورتس: "لعبنا بشكل جيد ضد ليفربول بسبب جودة الجهاز الفني واللاعبين وترابطنا الذي من خلاله تجاوزنا التحديات الصعبة".

وأضاف "كان تركيزنا على العمل بدون كرة، أحرزنا الكثير من الأهداف واستطعنا التسجيل في الـ 5 مباريات الماضية".

وأكمل "بنيامين سيسكو يعاني من إصابة في الساق منذ فترة، وتعرض لاصطدام في المنطقة التي يشعر فيها بالألم".

وأتم "نريد الاستمرار في التحسن، لا يمكن التقليل مما قدمه اللاعبون".

مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الإنجليزي مايكل كاريك
