تشكيل ريال مدريد – دياز وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام إسبانيول

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه الأساسي أمام إسبانيول التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويقود براهيم دياز وفينيسيوس جونيور هجوم الفريق.

ويعوض دياز غياب الفرنسي كيليان مبابي بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية ضد ريال بيتيس.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: أندري لونين

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – أنطونيو روديجير – دين هاوسن – فيرلاند ميندي

الوسط: فيديريكو فالفيردي – جود بيلينجهام - أوريلين تشواميني – تياجو بيتارش

الهجوم: براهيم دياز – فينيسيوس جونيور

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، وفي حال عدم فوزه سيعلن برشلونة بطلا للدوري.

ويأتي إسبانيول في المركز الـ 12 برصيد 39.