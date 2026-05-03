ماينو: نتبع كاريك دائما وسنقاتل من أجله.. وحققت حلمي بالتسجيل في ليفربول

الأحد، 03 مايو 2026 - 20:26

كتب : FilGoal

كوبي ماينو - مانشستر يونايتد

شدد كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد على أن الفريق سيقاتل من أجل مايكل كاريك مدرب الفريق.

وفاز مانشستر يونايتد على غريمه ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب الإنجليزي عبر سكاي سبورتس: "مايكل كاريك يمنح الثقة لجميع اللاعبين، لعب دورا كبيرا للفوز على ليفربول، نريد أن نتبعه ونقاتل من أجله وسنذبل كل ما لدينا في الملعب".

أخبار متعلقة:
للمرة الأولى منذ 10 أعوام.. مانشستر يونايتد يفوز على ليفربول مرتين في الدوري سلوت يوضح سبب غياب إيزاك أمام مانشستر يونايتد برونو: صلاح أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي.. وقارب مانشستر يونايتد سيتقدم ذا صن: إيزاك يغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد للإصابة

وأضاف "سعيد بالتواجد في مركز قريب من المرمى في هذه المباراة، لقاء ليفربول خاص للغاية".

وأتم "كنت أحلم بمثل هذه اللحظات بالتسجيل في ليفربول، ممتن بالتواجد في مانشستر يونايتد".

وللمرة الأولى يفوز مانشستر يونايتد على ليفربول في الدوري خلال الدور والثاني منذ موسم 2015-2016.

ولأول مرة يخسر ليفربول 11 مباراة في بطولة الدوري منذ موسم 2014-2015.

ويعد ليفربول أول حامل لقب للدوري الإنجليزي يخسر 11 مباراة في الموسم التالي منذ ليستر سيتي.

لا يوجد لاعب سجل أهداف أكثر من سيسكو في الدوري منذ رحيل روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد السابق، إذ أحرز 9 أهداف.

واستقبل ليفربول 17 هدفا من الكرات الثابتة بدون احتساب ركلات الجزاء كأكثر موسم في تاريخه وتخطى عدد الأهداف المستقبلة في موسم 1992-1993.

وتمكن كونيا من تسجيل أسرع هدف لمانشستر يونايتد على أرضه ضد ليفربول منذ رود فان نيستلروي في 2003.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 64 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 58 في المركز الرابع.

مانشستر يونايتد كوبي ماينو الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) توتنام.. بداية المباراة تشكيل ريال مدريد – دياز وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام إسبانيول سوبوسلاي: التفاصيل الصغيرة كلفتنا المباراة.. ونركز على المباريات المتبقية تشكيل توتنام - ريتشارلسون يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. ومواني أساسي حمزة عبد الكريم يسجل هاتريك ويقود برشلونة للتتويج بدوري الشباب للمرة الأولى منذ 10 أعوام.. مانشستر يونايتد يفوز على ليفربول مرتين في الدوري أليجري: يوم سيئ لـ ميلان.. ومصيرنا لا يزال بأيدينا تقرير: زملاء مبابي يشعرون بالاستياء بسبب طريقة إدارته للاستشفاء
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) توتنام.. بداية المباراة 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد – دياز وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام إسبانيول 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماينو: نتبع كاريك دائما وسنقاتل من أجله.. وحققت حلمي بالتسجيل في ليفربول 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
سوبوسلاي: التفاصيل الصغيرة كلفتنا المباراة.. ونركز على المباريات المتبقية 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل توتنام - ريتشارلسون يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. ومواني أساسي 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
في 6 نقاط.. بيراميدز يتقدم بشكوى ضد أمين عمر رغم الفوز على إنبي ساعة | الدوري المصري
حمزة عبد الكريم يسجل هاتريك ويقود برشلونة للتتويج بدوري الشباب ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528424/ماينو-نتبع-كاريك-دائما-وسنقاتل-من-أجله-وحققت-حلمي-بالتسجيل-في-ليفربول