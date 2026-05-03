ماينو: نتبع كاريك دائما وسنقاتل من أجله.. وحققت حلمي بالتسجيل في ليفربول

شدد كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد على أن الفريق سيقاتل من أجل مايكل كاريك مدرب الفريق.

وفاز مانشستر يونايتد على غريمه ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب الإنجليزي عبر سكاي سبورتس: "مايكل كاريك يمنح الثقة لجميع اللاعبين، لعب دورا كبيرا للفوز على ليفربول، نريد أن نتبعه ونقاتل من أجله وسنذبل كل ما لدينا في الملعب".

وأضاف "سعيد بالتواجد في مركز قريب من المرمى في هذه المباراة، لقاء ليفربول خاص للغاية".

وأتم "كنت أحلم بمثل هذه اللحظات بالتسجيل في ليفربول، ممتن بالتواجد في مانشستر يونايتد".

وللمرة الأولى يفوز مانشستر يونايتد على ليفربول في الدوري خلال الدور والثاني منذ موسم 2015-2016.

ولأول مرة يخسر ليفربول 11 مباراة في بطولة الدوري منذ موسم 2014-2015.

ويعد ليفربول أول حامل لقب للدوري الإنجليزي يخسر 11 مباراة في الموسم التالي منذ ليستر سيتي.

لا يوجد لاعب سجل أهداف أكثر من سيسكو في الدوري منذ رحيل روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد السابق، إذ أحرز 9 أهداف.

واستقبل ليفربول 17 هدفا من الكرات الثابتة بدون احتساب ركلات الجزاء كأكثر موسم في تاريخه وتخطى عدد الأهداف المستقبلة في موسم 1992-1993.

وتمكن كونيا من تسجيل أسرع هدف لمانشستر يونايتد على أرضه ضد ليفربول منذ رود فان نيستلروي في 2003.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 64 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 58 في المركز الرابع.