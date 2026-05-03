تشكيل توتنام - ريتشارلسون يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. ومواني أساسي

الأحد، 03 مايو 2026 - 20:00

كتب : FilGoal

ريتشارلسون - توتنام

يقود ريتشارلسون هجوم توتنام لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي على ملعب فيلا بارك.

ويواجه توتنام أستون فيلا في الجولة 35 على ملعب فيلا بارك في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

أعلن روبيرتو دي زيربي مدرب توتنام تشكيل الفريق لمواجهة أستون فيلا في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
بي بي سي: توتنام مهتم بالتعاقد مع راشفورد حال تجنب الهبوط بالينيا: نتحمل مسؤولية الموسم غير الطبيعي لـ توتنام الفوز الأول في 2026.. توتنام ينتصر على ولفرهامبتون في معركة البقاء الأمور تتعقد.. توتنام يتعثر من جديد بتعادل قاتل مع برايتون

وجاء تشكيل توتنام كالتالي:

حراسة المرمى: أنطونين كينسكي.

الدفاع: كيفن دانسو - فان دي فين - ديستيني أودوجي - بيدرو بورو.

الوسط: جواو بالينيا - كونور جالاجير - رودريجو بينتانكور.

الهجوم: كولو مواني - ريتشارلسون - ماتياس تيل.

ويحتل توتنام المركز 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتواجد أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 58 نقطة.

توتنام أستون فيلا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) توتنام.. بداية المباراة تشكيل ريال مدريد – دياز وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام إسبانيول ماينو: نتبع كاريك دائما وسنقاتل من أجله.. وحققت حلمي بالتسجيل في ليفربول سوبوسلاي: التفاصيل الصغيرة كلفتنا المباراة.. ونركز على المباريات المتبقية حمزة عبد الكريم يسجل هاتريك ويقود برشلونة للتتويج بدوري الشباب للمرة الأولى منذ 10 أعوام.. مانشستر يونايتد يفوز على ليفربول مرتين في الدوري أليجري: يوم سيئ لـ ميلان.. ومصيرنا لا يزال بأيدينا تقرير: زملاء مبابي يشعرون بالاستياء بسبب طريقة إدارته للاستشفاء
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(0) توتنام.. بداية المباراة 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد – دياز وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام إسبانيول 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماينو: نتبع كاريك دائما وسنقاتل من أجله.. وحققت حلمي بالتسجيل في ليفربول 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
سوبوسلاي: التفاصيل الصغيرة كلفتنا المباراة.. ونركز على المباريات المتبقية 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل توتنام - ريتشارلسون يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. ومواني أساسي 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
في 6 نقاط.. بيراميدز يتقدم بشكوى ضد أمين عمر رغم الفوز على إنبي ساعة | الدوري المصري
حمزة عبد الكريم يسجل هاتريك ويقود برشلونة للتتويج بدوري الشباب ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528422/تشكيل-توتنام-ريتشارلسون-يقود-الهجوم-أمام-أستون-فيلا-ومواني-أساسي