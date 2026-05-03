تشكيل توتنام - ريتشارلسون يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. ومواني أساسي

يقود ريتشارلسون هجوم توتنام لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي على ملعب فيلا بارك.

ويواجه توتنام أستون فيلا في الجولة 35 على ملعب فيلا بارك في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

أعلن روبيرتو دي زيربي مدرب توتنام تشكيل الفريق لمواجهة أستون فيلا في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل توتنام كالتالي:

حراسة المرمى: أنطونين كينسكي.

الدفاع: كيفن دانسو - فان دي فين - ديستيني أودوجي - بيدرو بورو.

الوسط: جواو بالينيا - كونور جالاجير - رودريجو بينتانكور.

الهجوم: كولو مواني - ريتشارلسون - ماتياس تيل.

ويحتل توتنام المركز 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتواجد أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 58 نقطة.