في 6 نقاط.. بيراميدز يتقدم بشكوى ضد أمين عمر رغم الفوز على إنبي

أعلن نادي بيراميدز تقدمه بشكوى لاتحاد الكرة ضد أمين عمر بسبب الأخطاء التحكيمية في مباراة إنبي وطالب بمنعه من إدارة مباريات للفريق.

وانتصر بيراميدز على إنبي بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على اللقب من الدوري المصري.

النادي عدّد الأخطاء التي حدثت في المباراة خلال شكواه

- إشهار بطاقة صفراء لكرونوسلاف يورتشيتش مدرب الفريق دون وجه حق عندما طالب بإعادة النظر في أحد الفرص دون اعتراض.

- احتساب هدف إنبي الأول رغم وجود خطأ واضح الذي مرر الكرة بيده داخل المنطقة وكان يستوجب إلغاء الهدف ولكن الحكم أو طاقم تقنية الفيديو لم يقم بمراجعة اللعبة واحتسب هدفا من خطأ فادح لصالح المنافس.

- تغاضي الحكم عن طرد أكثر من لاعب لإنبي في ظل تعمد الخشونة ضد لاعبي بيراميدز رغم أنه كان قريبا من كل لعبة وكأن هناك تعمد واضح ألا يلعب المنافس منقوصا من أحد لاعبيه.

- الإصرار على استكمال اللعب رغم إصابة أحمد الشناوي الحارس إثر تعرضه للضرب داخل منطقة الجزاء إثر التحام مباشر مع لاعب إنبي وقرر استكمال اللعب والحارس أرضا رغم مخالفة ذلك لكل قوانين كرة القدم.

- الحكم وكذلك الحكم الرابع كانا يتوجهان فورا نحو دكة بدلاء بيراميدز ويهددون ويشهرون البطاقات رغم التزام الجميع، في حين أن الفريق المنافس ظل واقفا طوال الوقت دون حتى تحذير من جانب الحكم.

- عدم العودة لمطالعة تقنية الفيديو طوال المباراة سواء كرة الهدف الأول لنادي إنبي وكذلك كرات الطرد للاعبي إنبي رغم وضوحها وكأن كل الحكام لا يذهبون للفار في مباريات يكون بيراميدز طرفا فيها وهو أمر غريب للغاية.

وطالب بيراميدز في خطابه بالتحقيق مع الحكم أمين عمر وطاقم الحكام المساعد ومنعهم من إدارة أي مباراة يكون بيراميدز طرفا فيها لحين انتهاء التحقيقات.

ويستعد بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة يوم الثلاثاء المقبل في الثامنة مساءً.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن الزمالك متصدر الترتيب بنفس الرصيد.