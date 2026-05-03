في 6 نقاط.. بيراميدز يتقدم بشكوى ضد أمين عمر رغم الفوز على إنبي

الأحد، 03 مايو 2026 - 19:56

كتب : حامد وجدي

بيراميدز ضد إنبي

أعلن نادي بيراميدز تقدمه بشكوى لاتحاد الكرة ضد أمين عمر بسبب الأخطاء التحكيمية في مباراة إنبي وطالب بمنعه من إدارة مباريات للفريق.

وانتصر بيراميدز على إنبي بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة من مرحلة المنافسة على اللقب من الدوري المصري.

النادي عدّد الأخطاء التي حدثت في المباراة خلال شكواه

أخبار متعلقة:
الدوري المصري – موعد مباراة بيراميدز المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة العقدة مستمرة.. بيراميدز يتمسك بحظوظه في اللقب بفوز مثير على إنبي قائمة بيراميدز - غياب رباعي عن مواجهة إنبي الرابعة في الدوري.. أمين عمر حكما لمباراة بيراميدز وإنبي

- إشهار بطاقة صفراء لكرونوسلاف يورتشيتش مدرب الفريق دون وجه حق عندما طالب بإعادة النظر في أحد الفرص دون اعتراض.

- احتساب هدف إنبي الأول رغم وجود خطأ واضح الذي مرر الكرة بيده داخل المنطقة وكان يستوجب إلغاء الهدف ولكن الحكم أو طاقم تقنية الفيديو لم يقم بمراجعة اللعبة واحتسب هدفا من خطأ فادح لصالح المنافس.

- تغاضي الحكم عن طرد أكثر من لاعب لإنبي في ظل تعمد الخشونة ضد لاعبي بيراميدز رغم أنه كان قريبا من كل لعبة وكأن هناك تعمد واضح ألا يلعب المنافس منقوصا من أحد لاعبيه.

- الإصرار على استكمال اللعب رغم إصابة أحمد الشناوي الحارس إثر تعرضه للضرب داخل منطقة الجزاء إثر التحام مباشر مع لاعب إنبي وقرر استكمال اللعب والحارس أرضا رغم مخالفة ذلك لكل قوانين كرة القدم.

- الحكم وكذلك الحكم الرابع كانا يتوجهان فورا نحو دكة بدلاء بيراميدز ويهددون ويشهرون البطاقات رغم التزام الجميع، في حين أن الفريق المنافس ظل واقفا طوال الوقت دون حتى تحذير من جانب الحكم.

- عدم العودة لمطالعة تقنية الفيديو طوال المباراة سواء كرة الهدف الأول لنادي إنبي وكذلك كرات الطرد للاعبي إنبي رغم وضوحها وكأن كل الحكام لا يذهبون للفار في مباريات يكون بيراميدز طرفا فيها وهو أمر غريب للغاية.

وطالب بيراميدز في خطابه بالتحقيق مع الحكم أمين عمر وطاقم الحكام المساعد ومنعهم من إدارة أي مباراة يكون بيراميدز طرفا فيها لحين انتهاء التحقيقات.

ويستعد بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة يوم الثلاثاء المقبل في الثامنة مساءً.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن الزمالك متصدر الترتيب بنفس الرصيد.

بيراميدز أمين عمر إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول – زيزو وياسر إبراهيم يشاركان في تدريبات الأهلي.. وموقفهما من لقاء إنبي مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الإسماعيلي.. الشوط الثاني رائعتا صابر يقودان زد لتعادل مع الجونة.. ونقطة لحرس الحدود وطلائع الجيش الزمالك يعلن توفير 25 حافلة لنقل الجماهير إلى برج العرب لمواجهة سموحة الشريعي لـ في الجول: لا أتجاهل التصريحات قبل مواجهة الأهلي.. وما يثار بشأن كهربا غير صحيح رجب عبد القادر لـ في الجول: اللعب خارج بورسعيد يطمس هوية المصري ونرفض دمج الأندية الشعبية إيقاف يورتشيتش وأقطاي ضمن عقوبات الجولة الخامسة للمنافسة على لقب الدوري المصري "أسأت التعبير فيما كتبته".. عبد الرحمن شيكا يعتذر لنادي مودرن سبورت
أخر الأخبار
خبر في الجول – زيزو وياسر إبراهيم يشاركان في تدريبات الأهلي.. وموقفهما من لقاء إنبي دقيقة | الدوري المصري
كاريك: تجاوزنا التحديات بترابطنا.. وسيسكو يعاني من إصابة 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(1) توتنام.. جوووووول للضيوف 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد – دياز وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام إسبانيول 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماينو: نتبع كاريك دائما وسنقاتل من أجله.. وحققت حلمي بالتسجيل في ليفربول 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
سوبوسلاي: التفاصيل الصغيرة كلفتنا المباراة.. ونركز على المباريات المتبقية 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل توتنام - ريتشارلسون يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. ومواني أساسي ساعة | الكرة الأوروبية
في 6 نقاط.. بيراميدز يتقدم بشكوى ضد أمين عمر رغم الفوز على إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528421/في-6-نقاط-بيراميدز-يتقدم-بشكوى-ضد-أمين-عمر-رغم-الفوز-على-إنبي