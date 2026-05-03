حمزة عبد الكريم يسجل هاتريك ويقود برشلونة للتتويج بدوري الشباب

تألق يحيى عبد الكريم وقاد شباب برشلونة للتتويج بدوري الشباب.

وفاز برشلونة على مونت كارلو بتسعة أهداف دون رد بدوري الشباب تحت 19 عاما.

وتألق حمزة عبد الكريم خلال المباراة وسجل هاتريك ليقود الفريق للفوز باللقب.

وسجل عبد الكريم ثلاثيته بالدقائاق 16 و27 و31.

تقدم نيل فيكينس بالهدف الأول لبرشلونة قبل أن يدون عبد الكريم الهاتريك بشكل مباشر.

الشوط الأول انتهى بتقدم البلوجرانا بأربعة أهداف، قبل تسجيل 5 أهداف بالشوط الثاني.

وكان عبد الكريم قد غاب عن مباراة خيمناستيك مطلع الشهر الماضي بسبب معاناته من إصابة عضلية.

قبل أن يجلس على مقاعد بدلاء شباب برشلونة في المباراتين الأخيرتين.

وتواجد البالغ من العمر 18 عاما في التشكيل الأساسي لشباب برشلونة ويرتدي القميص رقم 9.

وانضم حمزة عبد الكريم لشباب برشلونة في شهر يناير الماضي قادما من الأهلي.

وسجل حمزة هدفا خلال مباراته الأولى مع برشلونة ضد ويسكا بدوري الشباب.