للمرة الأولى منذ 10 أعوام.. مانشستر يونايتد يفوز على ليفربول مرتين في الدوري

الأحد، 03 مايو 2026 - 19:42

كتب : FilGoal

كوبي ماينو - مانشستر يونايتد - ليفربول

فاز مانشستر يونايتد على غريمه ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 35 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل ماتيوس كونيا وبنيامين سيسكو كوبي ماينو أهداف مانشستر يونايتد، بينما أحرز دومينيك سوبوسبلاي وكودي جاكبو ثنائية ليفربول.

وللمرة الأولى يفوز مانشستر يونايتد على ليفربول في الدوري خلال الدور والثاني منذ موسم 2015-2016.

ولأول مرة يخسر ليفربول 11 مباراة في بطولة الدوري منذ موسم 2014-2015.

ويعد ليفربول أول حامل لقب للدوري الإنجليزي يخسر 11 مباراة في الموسم التالي منذ ليستر سيتي.

لا يوجد لاعب سجل أهداف أكثر من سيسكو في الدوري منذ رحيل روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد السابق، إذ أحرز 9 أهداف.

واستقبل ليفربول 17 هدفا من الكرات الثابتة بدون احتساب ركلات الجزاء كأكثر موسم في تاريخه وتخطى عدد الأهداف المستقبلة في موسم 1992-1993.

وتمكن كونيا من تسجيل أسرع هدف لمانشستر يونايتد على أرضه ضد ليفربول منذ رود فان نيستلروي في 2003.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 64 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 58 في المركز الرابع.

وصف المباراة

بدأ مانشستر يونايتد بقوة في المباراة وأسفر عن ذلك هدف من ماتيوس كونيا في الدقيقة السادسة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 14 أضاف سيسكو الهدف الثاني بعد تشتيت الحارس الكرة لترتطم في فخذته ثم تسكن الشباك.

وكان التهديد الأول لليفربول في الدقيقة 24 إذ سدد جاكبو كرة خطيرة من خارج منطقة الجزاء.

وعادت الخطورة إلى مانشستر يونايتد وهذه المرة عن طريق برونو فيرنانديز بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم قليلا في الدقيقة 27.

وضغط ليفربول في بداية الشوط الثاني على خصمه مانشستر يونايتد ونتج عن ذلك تسجيل سوبوسلاي الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 47 عقب تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وسدد مبومو كرة بالكعب وارتطمت في القائم في الدقيقة 53.

وبعد دقيقتين سدد فلوريان فيرتز كرة خطيرة من خارج الـ 18 لكن ذهبت بعيدة عن المرمى قليلا.

وتعادل جاكبو لفريقه في الدقيقة 56 بعد خطأ فادح من لامينس في تمرير الكرة.

وتقدم مانشستر يونايتد مجددا لكن عن طريق كوبي ماينو بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 76.

وحافظ مانشستر يونايتد على شباكه حتى انتهت المباراة.

