رائعتا صابر يقودان زد لتعادل مع الجونة.. ونقطة لحرس الحدود وطلائع الجيش

قاد محمود صابر فريقه زد للعودة في النتيجة أمام الجونة والتعادل بنتيجة 2-2 في الجولة الثامنة من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

وفي الدقيقة 23 تحصل عمر الجزار على بطاقة صفراء ثانية ليكمل الجونة اللقاء بـ 10 لاعبين.

ورغم النقص العددي تقدم الجونة بثنائية في ظرف 3 دقائق.

أحمد جمال سجل في الدقيقة 30 بتسديدة أرضية قوية على يسار علي لطفي.

وبعد 3 دقائق أضاف خالد صديق برأسية الهدف الثاني للضيوف.

وفي الدقيقة 45+2 سجل صابر بضربة مقصية رائعة الفارق بتسديدة من داخل الـ 18 لينتهي الشوط الأول بتقدم الجونة 2-1.

وفي الشوط الثاني أضاف صابر الهدف الثاني له ولفريقه بعد استلام وتسديدة أرضية على يسار الحارس في الدقيقة 65.

ورفع لاعب الوسط رصيده لـ 5 أهداف و6 تمريرات حاسمة كأفضل مواسمه الكروية في الدوري المصري.

أهداف مباراة زد والجونة في مجموعة البقاء بدوري NILE ⚽️ pic.twitter.com/62Y1Ususlc — ON Sport (@ONTimeSports) May 3, 2026

التعادل أبقى زد تاسعا برصيد 40 نقطة، فيما ظل الجونة في المركز الـ 11 برصيد 39 نقطة.

وفي استاد حرس الحدود تعادل الحرس مع طلائع الجيش بنتيجة 0-0.

ورفع الحرس رصيده لـ 22 نقطة في المركز الـ 19 فيما ظل طلائع الجيش في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.