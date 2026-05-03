الزمالك يعلن توفير 25 حافلة لنقل الجماهير إلى برج العرب لمواجهة سموحة

الأحد، 03 مايو 2026 - 19:07

كتب : إبراهيم رمضان

جمهور الزمالك - الزمالك ضد الأهلي

أعلن نادي الزمالك توفيره 25 حافلة لنقل الجماهير إلى استاد برج العرب الذي سيستضيف مباراة سموحة.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه سموحة في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري المصري.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، توفير عدد 25 حافلة لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى استاد الجيش ببرج العرب لحضور مباراة سموحة المقبلة.

وسيكون التجمع أمام بوابة رقم 7 بالنادي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الثلاثاء، على أن تتحرك الحافلات في الثانية ظهرا إلى برج العرب.

ويتطلب اصطحاب كل مشجع سيحضر اللقاء لبطاقة Fan ID وتذكرة المباراة من أجل تسهيل إجراءات الدخول إلى ملعب المباراة.

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎خبر قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توفير عدد 25 حافلة لنقل جعاهير القلعة البيضاء إلى ستاد الجيش ببرج .الغرب لحضور مباراة سموجة المقبلة في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المعتاز. وسيكون التجمع أمام بوابة رقم 7 بالنادي في تعام الساعة الواحدة والنصف ظهریوم الثلاثاء المقبل على أن تتحرك الحافلات في الثانية ظهرًا إلى برج العرب. ويتطلب اصطحاب كل مشجع سيحضر اللقاء لبطاقة FAN

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة وبأفضلية المواجهات المباشرة أمام بيراميدز.

ويحتل سموحة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من خوض 4 مباريات في مرحلة المنافسة على اللقب.

الزمالك سموحة
نرشح لكم
خبر في الجول – زيزو وياسر إبراهيم يشاركان في تدريبات الأهلي.. وموقفهما من لقاء إنبي في 6 نقاط.. بيراميدز يتقدم بشكوى ضد أمين عمر رغم الفوز على إنبي مباشر الدوري المصري - غزل المحلة (0)-(0) الإسماعيلي.. الشوط الثاني رائعتا صابر يقودان زد لتعادل مع الجونة.. ونقطة لحرس الحدود وطلائع الجيش الشريعي لـ في الجول: لا أتجاهل التصريحات قبل مواجهة الأهلي.. وما يثار بشأن كهربا غير صحيح رجب عبد القادر لـ في الجول: اللعب خارج بورسعيد يطمس هوية المصري ونرفض دمج الأندية الشعبية إيقاف يورتشيتش وأقطاي ضمن عقوبات الجولة الخامسة للمنافسة على لقب الدوري المصري "أسأت التعبير فيما كتبته".. عبد الرحمن شيكا يعتذر لنادي مودرن سبورت
أخر الأخبار
خبر في الجول – زيزو وياسر إبراهيم يشاركان في تدريبات الأهلي.. وموقفهما من لقاء إنبي 49 ثاتيه | الدوري المصري
كاريك: تجاوزنا التحديات بترابطنا.. وسيسكو يعاني من إصابة 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (0)-(1) توتنام.. جوووووول للضيوف 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد – دياز وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام إسبانيول 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماينو: نتبع كاريك دائما وسنقاتل من أجله.. وحققت حلمي بالتسجيل في ليفربول 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
سوبوسلاي: التفاصيل الصغيرة كلفتنا المباراة.. ونركز على المباريات المتبقية 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل توتنام - ريتشارلسون يقود الهجوم أمام أستون فيلا.. ومواني أساسي ساعة | الكرة الأوروبية
في 6 نقاط.. بيراميدز يتقدم بشكوى ضد أمين عمر رغم الفوز على إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري.. وماذا يحدث إذا تساوت الـ 3 فرق 2 مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول
/articles/528416/الزمالك-يعلن-توفير-25-حافلة-لنقل-الجماهير-إلى-برج-العرب-لمواجهة-سموحة