الزمالك يعلن توفير 25 حافلة لنقل الجماهير إلى برج العرب لمواجهة سموحة

أعلن نادي الزمالك توفيره 25 حافلة لنقل الجماهير إلى استاد برج العرب الذي سيستضيف مباراة سموحة.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه سموحة في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري المصري.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، توفير عدد 25 حافلة لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى استاد الجيش ببرج العرب لحضور مباراة سموحة المقبلة.

وسيكون التجمع أمام بوابة رقم 7 بالنادي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الثلاثاء، على أن تتحرك الحافلات في الثانية ظهرا إلى برج العرب.

ويتطلب اصطحاب كل مشجع سيحضر اللقاء لبطاقة Fan ID وتذكرة المباراة من أجل تسهيل إجراءات الدخول إلى ملعب المباراة.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة وبأفضلية المواجهات المباشرة أمام بيراميدز.

ويحتل سموحة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من خوض 4 مباريات في مرحلة المنافسة على اللقب.